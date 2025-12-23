Málaga inicia la búsqueda de un nuevo gerente para su Orquesta Filarmónica

Las claves nuevo Generado con IA El Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga ha iniciado el proceso para seleccionar un nuevo gerente para la Orquesta Filarmónica de Málaga tras la dimisión de Francisco Esteban Morales. El nuevo proceso de selección incluye valoración de méritos, revisión de currículo y una entrevista personal para evaluar la idoneidad de los candidatos. Las bases contemplan la participación con voz, pero sin voto, del director artístico y del responsable del comité de empresa de la OFM en el tribunal de selección. El puesto de gerente es de libre designación, con un contrato de dos años que puede prorrogarse por un año adicional previo acuerdo explícito de las partes.

El Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga, que gestiona la Orquesta Filarmónica de Málaga, inicia formalmente la búsqueda de su nuevo gerente.

El paso adelante ha sido dado este masters por el ente municipal, que se ha reunido para aprobar las bases que regirán la convocatoria pública para la cobertura del puesto de gerencia de la OFM tras la dimisión por motivos personales de Francisco Esteban Morales, anterior responsable.

Morales accedió al puesto en noviembre de 2024 tras ser la candidatura seleccionada de las 47 solicitudes que se presentaron para cubrir este puesto.

En las bases aprobadas se establecen los requisitos para optar a ocupar el puesto de gerente y el plazo de presentación de las solicitudes, que será a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga (prevista el 15 de enero).

El proceso consistirá en la valoración de la documentación presentada (currículo y la acreditación de los méritos alegados), además de una entrevista personal para evaluar la idoneidad para el puesto.

En las entrevistas se tendrán en cuenta distintos aspectos como los méritos que se recojan en las candidaturas presentadas. Con este proceso se persigue buscar un perfil en la dirección de la OFM que mantenga y potencie la calidad y el nivel de la orquesta.

Las bases aprobadas son idénticas a las anteriores, con la salvedad de que también formarán parte del tribunal tanto el director artístico como el responsable del comité de empresa de la OFM, que tendrán voz, pero no voto.

Este puesto es de libre designación y el contrato tiene una duración de dos años desde su firma.

El contrato podrá ser prorrogado por un periodo de un año previo acuerdo expreso de las partes, con una antelación mínima de tres meses respecto a la finalización del primer contrato o las sucesivas prórrogas, siendo necesario el acuerdo de la Junta General sobre el correspondiente documento de prórroga. En el caso de no acordarse la prórroga, el contrato se extinguirá automáticamente a la finalización del mismo.