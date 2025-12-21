Encuentran fallecida con signos de violencia a una mujer de 30 años en un descampado de la zona norte de Málaga capital

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer de 30 años ha sido hallada muerta con signos de violencia en un descampado de la zona norte de Málaga capital. El hallazgo ocurrió a las 6:30 de la mañana, tras una llamada de testigos que alertaron de una mujer inconsciente en un banco cerca de la comisaría de Málaga Norte. El cuerpo, aún sin identificar, está pendiente de autopsia y se ha activado el protocolo judicial. La Policía Nacional ha abierto una investigación a través del Grupo de Homicidios para esclarecer los hechos.

Una mujer de 30 años ha sido encontrada fallecida este domingo a primera hora de la mañana en un descampado de la zona norte de Málaga capital, según ha podido saber EL ESPAÑOL de Málaga. El cadáver, aún sin identificar, presenta aparentes signos de violencia.

El hallazgo se ha producido a las 6.30 horas, según han informado desde el 112. Testigos han llamado a Emergencias porque había una mujer inconsciente en un banco ubicado detrás de la comisaría de Policía del distrito Málaga Norte, frente al 26 de Febrero.

La sala dio aviso a Policía Nacional y Policía Local que trasladarse al lugar de los hechos encontraron a la mujer ya fallecida.

El cadáver, aún sin identificar y que presenta aparentes signos de violencia, está pendiente de la correspondiente autopsia, habiéndose activado el protocolo judicial.

El Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional ha abierto una investigación a raíz del hallazgo del cuerpo sin vida.