La Junta licita el Centro de Protonterapia del Materno de Málaga: tendrá uno de los equipos de Amancio Ortega

Diseño previsto para el nuevo centro junto al Materno Infantil de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital Materno Infantil de Málaga contará con un nuevo Centro de Protonterapia financiado por la Fundación Amancio Ortega. La Junta de Andalucía ha licitado las obras por 12,5 millones de euros, con un plazo previsto de 24 meses para su ejecución. El centro dispondrá de un búnker de tres plantas y un equipo de 70 toneladas para tratamientos oncológicos avanzados, especialmente para pacientes pediátricos. Será uno de los pocos centros públicos en España con esta tecnología, hasta ahora solo disponible en hospitales privados de Madrid y Navarra.

El Hospital Materno Infantil de Málaga dará un salto tecnológico en oncología con la construcción de un Centro de Protonterapia.

El proyecto, que se viene gestando desde hace años, contempla la reforma y ampliación del edificio para acoger un búnker de tres plantas que albergará un equipo de 70 toneladas, financiado por la Fundación Amancio Ortega.

Para avanzar en este importante proyecto, la Junta de Andalucía acaba de activar la contratación de las obras, que tienen un presupuesto inicial de 12,5 millones de euros (IVA incluido). El plazo que se maneja es de 24 meses, si bien podría ser superior por la instalación del equipo.

La protonterapia, considerada la forma más puntera de radioterapia, permitirá tratamientos oncológicos más precisos y con menores efectos secundarios, especialmente para pacientes pediátricos.

Hasta ahora, en España solo dos hospitales privados contaban con esta tecnología, en Madrid y Navarra, mientras que la sanidad pública derivaba a los pacientes al extranjero.

Con la entrada en funcionamiento del equipo en Málaga, el Materno Infantil se convertirá en uno de los pocos centros públicos con esta tecnología avanzada.

Proyecto de obras y ubicación estratégica

El contrato de obras contempla la reforma y ampliación del Hospital Materno Infantil, ubicado en la Avenida del Arroyo de los Ángeles, para habilitar el Centro de Protonterapia.

La intervención se realizará junto al actual Centro de Tomoterapia y ocupará un volumen racional de nueva planta que incluirá zonas para personal, instalaciones técnicas y áreas ambulatorias.

El búnker de tratamiento tendrá tres plantas y una altura máxima sobre rasante de casi 12 metros, con blindaje de hormigón de 2 metros de espesor. La estructura permitirá instalar el equipo de protonterapia mediante grúa a través de la cubierta, utilizando huecos habilitados en los forjados, que se cerrarán estructuralmente al finalizar la instalación.

El proyecto también incluye patios lineales para iluminación y ventilación natural, pasillos de circulación en todas las plantas y zonas de apoyo para reuniones, docencia y vestuarios del personal de IBA, proveedor del equipo.

La ubicación junto al Materno es estratégica para facilitar el acceso a pacientes pediátricos y está vinculada al futuro nuevo hospital de Málaga.

El Materno ocupa una parcela de 27.256 metros cuadrados y cuenta con 53.166 metros construidos, distribuidos en nueve plantas sobre rasante y tres plantas de sótano.

La intervención para la protonterapia se ubicará en una zona de nueva construcción junto al Tomógrafo, con áreas complementarias en distintos niveles para servicios, personal y conexiones clínicas.