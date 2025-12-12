Aparatoso incendio en una vivienda de Miraflores (Málaga): hay una persona hospitalizada tras sufrir una parada

Las claves nuevo Generado con IA Un incendio se originó en la segunda planta de un edificio en la calle Nuestra Señora de Clarines, en el distrito Bailén-Miraflores de Málaga. Una persona con movilidad reducida fue rescatada en parada cardiorrespiratoria y trasladada a un hospital tras inhalar humo. Varias personas residentes fueron atendidas en el lugar por intoxicación por humo, aunque solo una requirió hospitalización. Bomberos y servicios sanitarios usaron una mascarilla con aire respirable y realizaron maniobras de reanimación para salvar a la víctima.

Efectivos del Real Cuerpo de Bomberos han intervenido esta mañana en un incendio originado, sobre las 8:50 horas, en una vivienda ubicada en la segunda planta de un edificio de la calle Nuestra Señora de Clarines, en el distrito Bailén-Miraflores.

Una persona cuya identidad no ha trascendido ha sido trasladada a un centro hospitalario por intoxicación por inhalación de humo, mientras varias personas residentes del edificio han sido atendidas en el lugar también por intoxicación.

El fuego, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, se ha originado en una habitación y el humo se ha extendido por la vivienda.

Hasta el lugar se han desplazado dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero procedentes del Parque Central de Martiricos.

Al acceder a la habitación, los bomberos localizaron a una persona con movilidad reducida caída en el suelo y en parada cardiorrespiratoria.