Málaga lucha ahora por ser sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea: "La ciudad es imbatible"

Juanma Moreno, María Jesús Montero y Francisco de la Torre en la presentación de la candidatura de Málaga para ser sede de la Autoridad Aduanera de la UE. Jasper Jacobs / Europa Press

Málaga está en la lucha para convertirse en la sede de la Autoridad Aduanera de la Unión Europea (EUCA) a la que optan en total nueve ciudades europeas y cuya decisión definitiva no tiene fecha aún pero se espera para el primer trimestre de 2026.

"Creemos que tenemos la candidatura ganadora, que tenemos la mejor candidatura y que Málaga es imbatible a la hora de poder albergar esta autoridad aduanera europea, que para nosotros sería un honor", ha asegurado María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, durante su intervención en la sede de la Representación de España ante la Unión Europea en Bruselas.

La socialista ha puesto en valor la oportunidad que supone que Málaga se convierta en una "referencia", "sede de Europa", con la que ser una "ventana al mundo en materia de comercio y control aduanero. Además, ha destacado que en Málaga hay muchas “oportunidades técnicas, logísticas y vitales”.

Por otro lado, ha señalado el posicionamiento geoestratégico de la ciudad y su excelente conectividad, así como el ecosistema económico y del conocimiento “pujante” que alberga la ciudad andaluza, y los atractivos que ofrece en cuanto a calidad de vida, seguridad y servicios públicos e infraestructuras sanitarias y educativas de excelencia, algo que constituye una “ventaja competitiva clara” de la candidatura malagueña.

Por su parte, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha incidido en que la capital es "una ciudad cómoda y segura, con una alta calidad de vida y bajos costes que combina la escala manejable de una ciudad mediana con todas las ventajas de una gran ciudad y sus inconvenientes".

Presentación de la candidatura de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

De igual forma, ha remarcado que "el centro de nuestra ciudad, el puerto y la estación de alta velocidad están muy cerca entre sí y desde ese punto central, cercano al mar Mediterráneo, podemos construir un triángulo al aeropuerto internacional al suroeste y al parque tecnológico hacia el oeste".

"Málaga cuenta con un aeropuerto internacional que conecta con 156 destinos de 38 países, incluyendo 24 capitales de la Unión Europea y otras 85 ciudades europeas que, aunque no sean capitales, hay que recordarlas", ha añadido.

Además, también ha recordado que el Puerto de Algeciras, el cuarto más importante de la Unión Europea, está a tan solo 130 kilómetros de Málaga. "Nuestra ubicación en la encrucijada entre Europa, África y América convierte a Málaga en la base ideal para operaciones aduaneras, con una puerta segura al comercio global lejos de riesgos externos y ataques cibernéticos", ha asegurado.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, también ha estado en Bruselas en la presentación de la candidatura de Málaga. Durante su discurso ha incidido en que Málaga es un "nodo estratégico" con "un puerto en plena expansión", donde se encuentra el centro de Ciberseguridad de Andalucía.

Todo ello convierte a Málaga en una ciudad "ideal para acoger operaciones aduaneras transfronterizas, con redes de alta velocidad, una red logística robusta, que dispone de un ecosistema tecnológico muy consolidado que se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años con empresas punteras que tienen sede en Europa en la ciudad, como puede ser Google o puede ser Vodafone".

Presentación de la candidatura de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

"La apuesta de Málaga no es sólo de su Ayuntamiento, no es sólo del Gobierno de Andalucía, no es sólo del Gobierno de España, es la apuesta de todo un país, la apuesta de toda España y la de sus administraciones en estrecha colaboración, en permanente y constante unidad para ofrecer la mejor opción posible, más competitiva y al mismo tiempo más fiable", ha apuntado Moreno.

Por ello, ha hecho hincapié en que Málaga y Andalucía "lo tienen todo dispuesto para afrontar el reto de hacer efectiva la gran reforma aduanera. Una misión crucial ante el incremento exponencial de la llegada de mercancía derivada del auge del comercio en línea".

Proceso de creación de la Autoridad Aduanera de la UE (EUCA)

En mayo de 2023, la Comisión Europea aprobó el paquete de reforma de la unión aduanera de la UE, donde figura como elemento esencial la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión y la Autoridad Aduanera de la Unión Europea.

De esta forma, la propuesta comunitaria se asienta en dos pilares fundamentales: la creación de una Autoridad Aduanera de la UE y la creación de un Centro Aduanero de Datos de la UE.

La Autoridad Aduanera de la UE, que será una agencia descentralizada, tendrá como función principal la gestión de los datos a través de un Centro de Datos, así como la puesta en común de los conocimientos especializados y las competencias actualmente dispersas en toda la UE, con el fin de guiar, coordinar y apoyar a las autoridades aduaneras nacionales.

Así, la Autoridad Aduanera coordinará la gestión operativa de las crisis y será el interlocutor aduanero central de las autoridades no aduaneras encargadas de preservar la integridad del mercado único.