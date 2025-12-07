Último avance de la gran operación residencial de El Perchel: Málaga completa la ordenación para 193 viviendas

Imagen de los restos arqueológicos ya encontrados en los terrenos de El Perchel.

La gran operación residencial impulsada por la promotora madrileña Dazia en los Callejones del Perchel sigue dando pasos.

Con los sondeos arqueológicos ya en marcha, el Ayuntamiento de Málaga va a dar luz verde de manera definitiva al estudio de detalle mediante el que se ordena un desarrollo inmobiliario que afecta a tres manzanas de la zona.

La propuesta de intervención contempla la ejecución de unas 193 viviendas, así como de un aparcamiento privado soterrado bajo parte de la calle Huerto de la Madera.

El documento, que fue aprobado inicialmente en mayo de 2024, fija la ordenación pormenorizada y condiciona las licencias a la urbanización completa y al cumplimiento de los informes sectoriales de Cultura, Movilidad, Metro y Aviación Civil.​

El Estudio de Detalle se aplica a tres manzanas de suelo urbano consolidado (M‑1, M‑2 y M‑3) en las calles Callejones del Perchel, Montalbán, Arco, Malpica y Huerto de la Madera, integradas en el PEPRI Perchel Sur y en el PGOU 2011.

Imagen de los trabajos de demolición de los últimos edificios de Callejones del Perchel.

La ordenación no cambia el uso residencial ni la edificabilidad global ni el aprovechamiento, y se limita a fijar alineaciones exteriores e interiores, volúmenes y rasantes para permitir una edificación simultánea coherente con los edificios colindantes.​

La intervención se ubica en zona arqueológica tipo 3, por lo que las licencias de obra quedarán condicionadas a la realización de sondeos previos para detectar posibles restos, según exige el informe de la Delegación Territorial de Cultura.

Viario, peatonalización y movilidad

En materia de viario, el documento recoge las condiciones del informe de Movilidad: las calles Malpica y Arco deberán ejecutarse como plataforma única, y el tramo de Malpica entre Arco y Angosta del Carmen será peatonal.

Estas determinaciones buscan mejorar la accesibilidad peatonal y la integración del nuevo tejido residencial con el entorno histórico del Perchel Sur, manteniendo al mismo tiempo la funcionalidad del tráfico local.​

La propuesta también ordena la ocupación bajo rasante de parte de la calle Huerto de la Madera para aparcamientos privados vinculados a la promoción, manteniendo sobre la superficie el uso de vía pública y exigiendo la reposición de pavimentos, vegetación y rasantes originales.

La coexistencia en vertical de un viario público en superficie y un aparcamiento privado en el subsuelo se articulará mediante la constitución de un complejo inmobiliario o segregación de volúmenes, conforme al PGOU y a la LISTA.​

Deberes del promotor

El documento recalca que las parcelas han perdido la condición de solar por las previsiones del planeamiento, por lo que el promotor está obligado a ejecutar las obras de urbanización necesarias para que la recuperen antes o simultáneamente a la edificación.

Entre estas obligaciones figuran garantizar el acceso por vías pavimentadas, alumbrado público, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro eléctrico con capacidad suficiente para el uso previsto.​

Antes de conceder la licencia de obras se exigirá que se acredite la cesión y puesta a disposición de los espacios que pasarán a vía pública, así como la aprobación de un proyecto de urbanización complementaria conforme al Reglamento General de la LISTA.

También se deberá acreditar la viabilidad de los proyectos sobre las manzanas M‑1 y M‑2 frente a la afección por la zona de protección del Metro de Málaga, según los criterios de la Agencia de Obra Pública.​

Alegación vecinal

Durante la información pública se presentó una alegación por parte de una vecina de la calle Montalbán, 5, invocando la existencia de huecos de ventanas preexistentes en la medianera.

Los servicios técnicos han comprobado que esos huecos figuran en la licencia de obra de 1998 y, en consecuencia, el Estudio de Detalle se adapta para obligar a que el futuro proyecto de edificación respete las condiciones derivadas de esos huecos autorizados.​

La estimación es parcial, porque el documento deja claro que el reconocimiento de los huecos no implica declarar una servidumbre de luces y vistas, cuestión que corresponde a los tribunales civiles y no al Ayuntamiento. Aun así, la mención expresa en la memoria del Estudio de Detalle asegura que el diseño del nuevo edificio deberá integrar esta circunstancia al solicitar la licencia.