Polémica por la importante reordenación de tráfico que Málaga proyecta en la Plaza Manuel Azaña

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Movilidad, está trabajando en un plan que va a modificar ampliamente la actual ordenación de tráfico de la Plaza Manuel Azaña y sus viales.

La propuesta, según han dado a conocer vecinos afectados y grupos políticos como Con Málaga, incluye la eliminación de ciertos giros en la glorieta, la prolongación de la mediana y la concentración de flujos en el paso soterrado que hay justo debajo de la plaza. Con ello, según las previsiones municipales, se busca mejorar la circulación en esta zona estratégica.

Sin embargo, la actuación ha generado críticas tanto de asociaciones vecinales como de las formaciones de la oposición municipal.

Es el caso de Con Málaga, que considera que el plan carece de estudios técnicos rigurosos y podría trasladar los problemas de tráfico hacia barrios cercanos como Portada Alta, Los Corazones y Tiro de Pichón.

Impacto en la movilidad y el transporte público

Según ha dado a conocer Con Málaga, la iniciativa municipal redistribuye el tráfico hacia calles interiores no preparadas para absorber grandes volúmenes de vehículos.

El efecto podría ser la saturación de la rotonda de Barbarela y el eje de la Avenida Ortega y Gasset, agravando los problemas existentes y anticipando futuros atascos por los desarrollos urbanísticos previstos, que suman alrededor de 10.000 nuevas viviendas.

A esto añade el hecho de que quedan afectadas por los cambios varias líneas de transporte público (Líneas 11, 25 y cuatro líneas metropolitanas M-112, M-131, M-132 y M-133), con cambios de paradas en la Avenida de Andalucía que complicarían la movilidad de vecinos, especialmente personas mayores o con movilidad reducida.

En este escenario, Con Málaga, que coincide con el planteamiento de algunas asociaciones de vecinos, solicita al equipo de gobierno que paralice de manera inmediata esta reordenación del tráfico y que elabore planes de movilidad interna de los barrios afectados y estudios de impacto sobre transporte público, servicios de emergencia y seguridad vial.

A esta primera demanda, añade la necesidad de afrontar este proceso en consenso con los vecinos, incluyendo reuniones y participación de colectivos y asociaciones antes de aplicar cambios.

En su propuesta, formulada en una moción, pide también que se evalúe y se garanticen soluciones de aparcamiento ante la eliminación de plazas que se producirá en la zona en el momento en que se acometa la construcción del CaixaForum.