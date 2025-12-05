Jarro de agua fría para Málaga: sólo vende una de las cuatro parcelas con las que esperaba ingresar 18,3 millones

Zona donde se ubica la parcela vendida por la Gerencia de Urbanismo de Málaga. Google Maps

La aspiración del Ayuntamiento de Málaga a lograr un mínimo de 18,3 millones por la venta de parcelas municipales para la construcción de vivienda se ve seriamente afectada.

De hecho, de los cuatro solares que la Gerencia de Urbanismo puso en el mercado el pasado mes de octubre, sólo ha logrado adjudicar uno de ellos.

Se trata de la finca R.5 del SUP-CH.2 El Retiro. Polígono Sur, cuyo precio de salida era de 4.549.050 euros (sin IVA).

Tras cerrarse el plazo de presentación de ofertas, la mesa de contratación encargada de analizar las proposiciones, ha decidido proponer la adjudicación en favor de la entidad Ñarupark, que ofrece 4.750.001 de euros por el terreno (a los que sumar 997.500,21 euros de IVA).

Esta finca tiene una superficie de 5.160,58 metros cuadrados y una edificabilidad de 5.718,48 metros, para un máximo de 71 viviendas.

Por el contrario, Urbanismo se queda, de momento, sin comprador para el resto de terrenos.

En concreto, ni la parcela R.6 del SUP-CH.2 El Retiro. Polígono Sur, tasada en 7.915.225 euros (para 124 viviendas), ni la M.2 del PERI-CA.1 Campanillas I, valorada en 3.849.196,90 euros (55 viviendas) han recibido ofertas, por lo que quedan desiertas.

A todas ellas hay que agregar un cuarto inmueble, la parcela 7b del SUP-PT.2 El Cañaveral, que ha sido temporalmente excluido del procedimiento tras existir una alegación formulada por Residencial Cañaveral Premier, S. L.

En este último caso, se adopta la decisión de aplazar cualquier avance en el procedimiento tras detectarse la existencia de dos posibles servidumbres que gravarían la parcela (una ya existente de obras de drenaje y otra de paso de tubería de saneamiento a favor de Residencial Cañaveral Premier, S.L que está en trámite de constitución y materialización efectiva).