Málaga lanza 14 solares para construir unas 1.400 viviendas en alquiler con precios de entre 450 y 600 euros

Imagen de los trabajos de construcción de VPO en el sector Universidad de Málaga.

Tras años de análisis y meses de trabajo activo en el desarrollo de los pliegos de condiciones, el Ayuntamiento de Málaga pone en marcha la maquinaria para adjudicar a empresas privadas hasta 14 solares de uso dotacional sobre los que se permitirá la construcción de entre 1.256 viviendas y 1.414 alojamientos.

En ambos casos, la fórmula es la de generar espacios residenciales en régimen de alquiler a precio asequible destinados a jóvenes y mayores.

De acuerdo con los datos dados a conocer este lunes desde la Casona del Parque, el concurso público mediante el que se otorgará la concesión de estos terrenos se encuentra ya en marcha. Las firmas interesadas tienen hasta el próximo 2 de enero para presentar sus ofertas.

En total, las 14 fincas se reparten en tres lotes. Cada licitador podrá presentar ofertas de varios lotes y ser adjudicatario de un máximo de dos.

Una de las medidas planteadas por el Consistorio para fomentar la participación de actores privados es la concesión de una subvención a los promotores adjudicatarios de esta licitación de hasta 18.000 euros por vivienda terminada.

Características del pliego de condiciones

Entre las condiciones fijadas destaca la de la renta máxima de alquiler, que no podrá ser superior a los 10,0616 euros/m2 útil y mes.

Asimismo, se establece un alquiler rotacional máximo de 7 años para los futuros inquilinos, salvo que se trate de colectivos de más de 65 años.

El 60% de las viviendas o alojamientos se destinarán a jóvenes menores de 35 años, y el resto para otros colectivos, como los mayores.

El 55% como mínimo de las viviendas o alojamientos tendrá un dormitorio, con una superficie aproximada de 45 m2 útiles, mientras que el resto podrán de dos dormitorios y con una superficie máxima de 60 m2 útiles.

Los alojamientos tendrán estancias comunes en los bloques, como mínimo el 15% de la superficie útil del edificio. Los locales comerciales no supondrán más del 10% del techo edificable de la promoción, salvo autorización expresa del IMV.

Todas las promociones deberán contar con limpieza de las zonas comunes, mantenimiento del edificio y de sus instalaciones, mantenimiento y limpieza del garaje, suministros de energía y agua en las zonas comunes.

De igual forma, los gastos comunes que podrá repercutir el concesionario en concepto de servicios comunitarios prestados a los inquilinos, no podrán exceder de un 15% de los valores en renta máximos ofertados por vivienda (incluido trastero y plaza de garaje asociados a dicha vivienda), un porcentaje superior deberán ser autorizados por el IMV, previa justificación del detalle y desglose de los mismos.

Lotes del pliego

Lote 1: formado por 4 parcelas con 13.377,33 m2, una edificabilidad total de 19.349,44 m2 para un máximo de 298 viviendas o 334 alojamientos. - Calle Massenet, 17, con 6.576 m2 de superficie y la misma edificabilidad (baja más 3) para un máximo de 101 viviendas o 114 alojamientos. - Calle Santa Matilde, 6, con 1.198 m2 de superficie y 3.959,36 m2 de edificabilidad (baja más 5) para un máximo de 61 viviendas o 68 alojamientos. - Camino de la Gamera, 3, con 2.915 m2 de superficie y 5.830 m2 de edificabilidad (planta baja más 1) para un máximo de 90 viviendas o 101 alojamientos. -Calle Tanzania, 11, con 2.688,33 m2 de superficie y 2.984,05 m2 de edificabilidad (planta baja más 3) para un máximo de 46 viviendas o 51 alojamientos.

Lote 2: formado por 5 parcelas con un total de 21.919,10 m2 de superficie y 42.231,86 m2 de edificabilidad para un total de 649 viviendas o 732 alojamientos. - Avenida Marcelino Camacho, 15, con 6.839,38 m2 de superficie y 7.933,68 m2 de edificabilidad (baja más 2) para un máximo de 122 viviendas o 137 alojamientos. - Calle Ingeniero Agustín Escolano, 5, con 3.750 m2 de superficie y 8.250 m2 de edificabilidad (planta baja más 5) para un máximo de 127 viviendas o 143 alojamientos. - Avenida Andrés García Maldonado, 14, con 3.750 m2 de superficie y 9.375 m2 de edificabilidad (planta baja más 5) para un máximo de 144 viviendas o 163 alojamientos. - SLE-4 PPO Cortijo Merino con 4.495,55 m2 de superficie y 9.888,01 m2 de edificabilidad (planta baja más 4 más ático) para un máximo de 152 viviendas o 171 alojamientos. - SLE-5 PPO Cortijo Merino con 3.084,17 m2 de superficie y 6.785,17 m2 de edificabilidad (planta baja más 4) para un máximo de 104 viviendas o 118 alojamientos.

Lote 3: 5 parcelas que suman 12.899 m2 de superficie total y 20.159 m2 de edificabilidad para un total de 309 viviendas o 348 alojamientos. - Calle Ramos Martín, 2, con 2.466 m2 de superficie y 3.255,12 m2 de edificabilidad (planta baja más 3) para un máximo de 50 viviendas o 56 alojamientos. - Calle Ramos Martín, 1, con 4.538 m2 de superficie y 5.944 m2 de edificabilidad (planta baja más 2) para un máximo de 91 viviendas o 103 alojamientos. - Avenida Editor Ángel Caffarena, 27, con 2.535 m2 de superficie y 3.500 m2 de edificabilidad (planta baja más 2) para un máximo de 54 viviendas o 60 alojamientos. - Calle Píndaro, 20, con 1.850 m2 de superficie y 4.440 m2 de edificabilidad (planta baja más 5) para un máximo de 68 viviendas o 77 alojamientos. - Calle Navarro Ledesma, 32 con 1.510 m2 de superficie y 3.020 m2 de edificabilidad (planta baja más 4 más ático) para un máximo de 46 viviendas o 52 alojamientos.

Criterios de adjudicación

Para la valoración de las ofertas se tendrán en cuenta criterios técnicos (hasta 40 puntos) y la propuesta económica (hasta 60 puntos).

Se asignarán 60 puntos al ofertante que se comprometa a aplicar un menor precio de renta de las viviendas o alojamientos a promover en cada lote para lo que se considerará la reducción porcentual del precio máximo de venta vigente en el momento de la licitación, que se sitúa en 10,0616 euros/m2 y mes.

Desde la firma en documento público de la concesión, las empresas que resulten adjudicatarias dispondrán de 2 meses para presentar el proyecto básico y solicitar las licencias de obras de las parcelas del lote; 30 meses para terminar las obras desde la fecha de concesión de licencias de obras; y de 3 meses para entregar las viviendas o alojamientos tras el certificado fin de obras.