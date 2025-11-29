Málaga ciudad
Una persona evacuada al hospital tras sufrir un accidente de tráfico junto al Parque Tecnológico de Málaga
Sobre las 3.55 horas, un vehículo con daños ha quedado en el sentido contrario de la vía, totalmente girado, motivo por el que varias personas han alertado al 1-1-2.
Nuevo accidente de tráfico en la ciudad de Málaga. Una persona ha resultado herida tras sufrir un accidente en la A-357, a la altura de Campanillas, justo antes de llegar al Parque Tecnológico.
Así lo ha confirmado una portavoz del Servicio de Emergencias 112 de Andalucía a EL ESPAÑOL de Málaga. Sobre las 3:55 horas, un vehículo con daños ha quedado en el sentido contrario de la vía, totalmente girado, motivo por el que varias personas han alertado al 1-1-2.
Hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones del Real Cuerpo de Bomberos. Concretamente, procedentes de los parques de Teatinos, Pirámides y Martiricos, con una autobomba, un vehículo de útiles y otro ligero, y una ambulancia.
Una vez que fue exarcelada del vehículo, la víctima del accidente, cuya identidad no ha trascendido, fue atendida en el lugar y trasladada al centro hospitalario más cercano.