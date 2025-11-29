Una persona evacuada al hospital tras sufrir un accidente de tráfico junto al Parque Tecnológico de Málaga

Nuevo accidente de tráfico en la ciudad de Málaga. Una persona ha resultado herida tras sufrir un accidente en la A-357, a la altura de Campanillas, justo antes de llegar al Parque Tecnológico.

Así lo ha confirmado una portavoz del Servicio de Emergencias 112 de Andalucía a EL ESPAÑOL de Málaga. Sobre las 3:55 horas, un vehículo con daños ha quedado en el sentido contrario de la vía, totalmente girado, motivo por el que varias personas han alertado al 1-1-2.