Málaga paga 14.500 euros por un artículo en National Geographic sobre el gran yacimiento romano del Thyssen

Recreación de la villa romana encontrada bajo el Museo Thyssen de Málaga.

El Ayuntamiento de Málaga da un paso decisivo en su apuesta por proyectar internacionalmente uno de los hallazgos arqueológicos más valiosos del Centro histórico: el yacimiento romano situado en el subsuelo del Museo Carmen Thyssen.

La Gerencia de Urbanismo, por medio del departamento de Licencias y Protección Urbanística, adjudicó el pasado 18 de noviembre un contrato menor para la elaboración de un artículo que será difundido por National Geographic, una de las plataformas divulgativas más influyentes del mundo.

El encargo ha recaído en la empresa RBA Brands Content & Events, S.A., firma responsable de la edición de esta revista en España, que desarrollará el contenido por un importe de 14.520 euros (IVA incluido).

El plazo fijado era de un mes para su realización, aunque el trabajo ya ha sido realizado. El objetivo municipal es claro: dar visibilidad al excepcional enclave arqueológico que permanece oculto bajo uno de los museos más visitados de la ciudad.

Imagen del ninfeo encontrado en la villa.

Una Málaga romana oculta bajo el Museo Thyssen

Bajo el mismo suelo que pisan cada día los visitantes del Thyssen se conserva uno de los conjuntos arqueológicos romanos más singulares de Málaga.

Las excavaciones previas a la construcción del museo, hace algo más de una década, permitieron documentar los restos de:

Una villa romana de varias fases constructivas.

Un complejo industrial destinado a la producción de salazones.

Un ninfeo monumental, decorado con peces pintados —atunes, un voraz y otras especies—, de un realismo excepcional.

Zonas domésticas con letrinas, lavatrina, cocina, un patio porticado y hasta catorce habitaciones.

Restos tardoantiguos y una necrópolis bizantina (siglo VI), con enterramientos sobre los mosaicos.

Según los arqueólogos, este enclave constituye un caso único en la ciudad por la combinación de arquitectura residencial, industrial y monumental en un mismo espacio, y por el magnífico estado de conservación del ninfeo, activo durante casi tres siglos, entre los siglos II y V d.C.

Los trabajos arqueológicos revelaron una secuencia compleja y rica en información histórica:

Zona industrial Piletas de salazones del siglo I d.C., que funcionaron hasta finales del siglo III. Espacios vinculados a la producción y posible tienda anexa para la venta del garum y otros productos marinos.

Zona residencial Catorce estancias organizadas alrededor de un patio porticado. Cocina, letrinas, lavatrina y áreas domésticas perfectamente identificadas.



Pavimentos de mosaico con motivos geométricos en blanco y negro.

El ninfeo



El elemento más destacado es la fuente monumental decorada con peces, cuya policromía y detalle técnico la convierten en un hallazgo sin paralelo en Málaga. Está ejecutada con paneles de peces en tonos vivos, sobre fondo neutro, y constituye el único ejemplo de este tipo de decoración conservado en la ciudad.

Una futura apertura al público muy esperada

El Ayuntamiento lleva años trabajando para que el yacimiento pueda abrirse al público. Se trata de una operación técnicamente delicada: la cercanía del nivel freático obligó a instalar cuatro pozos y bombas de extracción para estabilizar el subsuelo.

Pero todos los trabajos desarrollados han permitido sentar las bases para una inminente puesta en valor. Sea como fuere, la previsión es que el acceso se haga de manera ordenada, con aforos muy limitados, a fin de garantizar la conservación del conjunto.