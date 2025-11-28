La Junta ya pone fecha a la construcción del túnel del Metro de Málaga en Eugenio Gross: este es el día elegido

Llegada nocturna de la segunda pantalladora al tramo del Metro de Málaga en la calle Eugenio Gross.

15 días después del corte total de la calle Eugenio Gross al tráfico, la obra del Metro de Málaga en esta zona da un paso decisivo con la suma de una segunda máquina pantalladora.

Según han informado este viernes desde la Consejería de Fomento, este gigante de acero se ha incorporado a la tarea de construcción del segundo de los tres tramos en lo que se han dividido los 1,8 kilómetros de longitud del ramal Guadalmedina-Hospital Civil.

Conforme a los datos aportados, la intención es que la próxima semana arranque la construcción del túnel en Eugenio Gross y, la siguiente semana, en la calle Santa Elena.

Para ello, la próxima semana se llevará a cabo el proceso de instalación del segundo equipo de pantallas, incluyendo todas las instalaciones auxiliares y fabriles necesarias.

Mientras tanto, el primer equipo de pantalladora de este segundo tramo, que llegó el pasado mes de septiembre, ha estado trabajando hasta esta semana en la construcción de la rampa de excavación en la avenida de la Purísima.

Junto a la rampa, en la zona del parque, se ha establecido la zona de acopio de materiales. Este mismo primer equipo se trasladará, a partir del 4 de diciembre, a la calle Eugenio Gross para empezar a construir las pantallas del túnel del metro.

Con carácter previo, la UTE constructora de este segundo tramo (FCC-Eiffage Infraestructuras-Canteras de Almargen) está llevando a cabo los trabajos de ejecución de los muretes guía en las calles Eugenio Gross y Santa Elena.

Estos muretes-guía facilitan la alineación en el terreno donde se excavarán y ejecutarán las pantallas de hormigón armado que delimitarán lateralmente el futuro túnel.

El segundo equipo de pantalladora comenzará a actuar en la calle Santa Elena a partir del 9 de diciembre. Antes son necesarias tareas de mantenimiento tanto de la máquina pantalladora, como de los equipos auxiliares, a fin de comenzar con la ejecución de pantallas, una vez que se haya completado la instalación de todos los equipos.

Ambas máquinas ya estuvieron trabajando en el primer tramo de la prolongación al Nuevo Hospital (Guadalmedina-Hilera), donde se finalizó la ejecución del 100% de las pantallas el pasado septiembre. Actualmente, en este primer tramo se avanza en la ejecución de la losa de cubierta del túnel y del recinto de la futura estación Hilera.

Método de construcción

El túnel del metro de Málaga se está construyendo con el método del cut&cover, que consiste en construir primero las pantallas longitudinales, para después ejecutar la losa de hormigón de cubrición del túnel.

A continuación, se comienza con la excavación del túnel entre pantallas y el gran movimiento de tierras, a la vez que se puede iniciar en el exterior la reurbanización y posterior restitución de la superficie para minimizar la afección a la vida cotidiana de la ciudad.

Las obras de ampliación del Metro hasta el Nuevo Hospital, que se están llevando a cabo con cofinanciación Feder de la Unión Europea, se encuentran en ejecución en los tramos I y II, mientras que el tercer y último tramo en el que se ha dividido la obra civil, entre Eugenio Gross y Blas de Lezo, se encuentra en fase de evaluación de las ofertas previo a su adjudicación.