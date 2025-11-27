500 calles iluminadas, nieve artificial, zambombás, castillos hinchables: así celebran la Navidad los barrios de Málaga

Imágenes del encendido de las luces de Navidad en la calle Larios de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA Málaga ilumina 500 calles y barrios con decoración especial para celebrar la Navidad, más allá del Centro Histórico y la calle Larios. Los distritos organizan fiestas infantiles, talleres, espectáculos, música navideña y actividades temáticas, con zonas exclusivas para niños y nieve artificial en varios puntos. Destacan iniciativas como belenes interactivos, zambombás flamencas, castillos hinchables, photocalls y degustaciones de chocolate y churros en diferentes barrios. Algunas actividades incluyen horarios adaptados para menores con necesidades especiales y eventos específicos en fechas señaladas en cada distrito.

Málaga cuenta las horas para encender su alumbrado navideño. El evento, convertido en uno de los de mayor impacto social de todo el año, se vivirá no sólo en el Centro Histórico, con la calle Larios como gran protagonista, sino también en los barrios.

De hecho, en total es medio millar de calles el que va a contar con iluminación decorativa especial.

Tal y como han detallado este jueves desde la Casona del Parque, hay programados fiestas infantiles, talleres, espectáculos y música navideña en muchos de los barrios.

Todos los distritos se iluminan mañana y en algunos se han programado actividades el mismo viernes 28 de diciembre, salvo Ciudad Jardín, que traslada la fiesta del alumbrado al sábado.

Centro

Las barriadas Malagueta, Victoria, Trinidad, Perchel y Lagunillas lucirán el alumbrado ornamental a partir de mañana, tanto en sus calles principales como en rotondas y medianas, que se suma al alumbrado general de la ciudad. La programación de actividades especiales para este periodo dará comienzo en los próximos días.

Este

El viernes 28 de noviembre, a partir de las 17:00 horas, dará comienzo la Navidad del Este con una fiesta que se celebrará en la plaza donde está ubicada la nueva sede de la Junta Municipal de Distrito (avenida Juan Sebastián Elcano, 133).

Este emplazamiento consta de una zona exclusiva para los más pequeños, con talleres y actividades infantiles durante toda la tarde, y un escenario que acogerá una actuación musical.

A las 19:30 horas dará comienzo la proyección de un espectáculo lumínico-musical en la fachada del edificio municipal y el encendido del alumbrado navideño.

Ciudad Jardín

El Parque de la Alegría acogerá el sábado 29 de noviembre, de 18:00 a 22:00 horas, la inauguración del alumbrado en el distrito con una fiesta infantil que incluirá cuentacuentos, talleres con temática navideña, una yincana con distintos juegos participativos para los más pequeños, mini-disco infantil, castillos hinchables, photocall y un cañón de nieve artificial, además de actuaciones musicales de grupos y colectivos del distrito.

Bailén-Miraflores

El bulevar José Iturbi acogerá la tarde del viernes 28 de noviembre el encendido del alumbrado de Navidad con una fiesta infantil en horario de 17:20 a 20:30 horas.

Se celebrarán distintas actividades para los más pequeños, con nieve artificial, un photocall con plataforma 360º y un show musical navideño, además de talleres de bolas de Navidad de madera, de decoración de bolsas de Navidad, tarjeta navideña con rasca mágico y taller de tatuajes navideños y motivos infantiles.

Palma-Palmilla

La avenida Doctor Marañón, la vía principal del distrito se ilumina para estas fechas, al igual que las avenidas aledañas, como son Conrad Adenauer, Rosaleda y Jane Bowles.

Este distrito también luce una decoración navideña en las glorietas, especialmente, la rotonda situada en Arroyo de los Ángeles, próxima al Materno Infantil. La programación de actividades comenzará en los próximos días.

Cruz del Humilladero

Las principales calles del distrito también lucen iluminación ornamental durante estas fechas, especialmente la Plaza de Cruz de Humilladero y las principales vías comerciales (calles Alfambra, La Unión, Camino San Rafael y Antonio Martelo).

Además, este distrito colabora en la celebración de una Zambombá Flamenca, organizada por la Hermandad Humildad y Paciencia, que tendrá lugar el sábado 29 de noviembre en la plazuela de María Santísima de Dolores y Esperanza, a partir de las 17:00 horas.

Carretera de Cádiz

En la tarde de este jueves 27 de noviembre tiene lugar la inauguración del belén interactivo del distrito, ubicado en la sede de la Diputación Provincial, en calle Pacífico 54, que se podrá visitar hasta el 5 de enero, en horario de 10:00 a 21:00 horas. Por otro lado, el 28 de noviembre será el encendido del alumbrado.

Churriana

El viernes 28 se celebrará una fiesta de Navidad con el encendido del alumbrado decorativo a partir de las 18:45 horas, amenizado con la Zambomba de los Hermanos Ocaña, en la plaza de la Inmaculada. En los días posteriores, el 29 y el 30 de noviembre, habrá puestos de comida y actuaciones musicales.

Campanillas

Campanillas da la bienvenida a la Navidad el viernes 28 de noviembre con el encendido oficial del alumbrado y diversas actividades festivas. El distrito comienza la programación especial, con el encendido oficial del alumbrado, un acto que comenzará a las 18:30 horas en la plaza de la Junta Municipal de Distrito (calle Ramírez Arcas, 2).

El evento contará con la actuación de la Zambomba Los de Siempre y una degustación de chocolate y churros para todos los asistentes.

Como en años anteriores, se habilitará una zona específica para menores con necesidades especiales, además de un cañón de nieve que añadirá un toque especial al ambiente festivo.

El Banco del Tiempo inaugurará su árbol de Navidad artesanal, elaborado por los miembros de la asociación. Asimismo, el sábado, 29 de noviembre, la barriada de El Tarajal celebrará una fiesta navideña organizada por la Parroquia La Visitación de Nuestra Señora y el Grupo Parroquial Las Mercedes. La jornada comenzará a las 13:00 horas, y a las 17:30 horas tendrá lugar una zambomba flamenca con la participación del humorista El Morta, en la plaza Juan José Relosillas.

Puerto de la Torre

La tarde del viernes 28 de noviembre, a las 20:00 horas, tendrá lugar la inauguración del belén situado en el Centro de Servicios Comunitarios en la calle Lara Castañeda 61, realizado por la asociación de mayores Los Tomillos en colaboración con el distrito. La inauguración estará amenizada con la actuación de la Pastoral La Ilusión, con degustación de productos navideños.

Teatinos-Universidad

Al igual que el año pasado, la zona central ajardinada del bulevar Louis Pasteur acogerá la fiesta inaugural del alumbrado navideño del distrito el viernes, 28 de noviembre, que comenzará a las 17:30 horas, con horario especial para niños y niñas con TEA hasta las 19:00 horas.

Los más pequeños podrán disfrutar de forma gratuita hasta las 21:30 horas de talleres para pintar bolas de navidad de madera, de creación de bolsas de navidad de Papá Noel, de tarjetas de Navidad y de tatuajes navideños, así como de dos castillos hinchables y de una chocolatada con magdalenas a las 18:00 horas.

A partir de las 19:00 horas comenzarán las actuaciones en el escenario con distintas animaciones, seguido del encendido del alumbrado con una nevada artificial y lluvia de regalos y caramelos.