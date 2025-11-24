Cinco colegios de Málaga estrenan 'Naturaleza en el Aula', el nuevo programa educativo de Bioparc Fuengirola

Las claves nuevo Generado con IA Cinco colegios de Málaga capital participan en 'Naturaleza en el Aula', un programa de Bioparc Fuengirola que introduce ecosistemas vivos en las aulas mediante acuarios con gambas, plantas y algas. La iniciativa está dirigida a estudiantes de segundo y tercer ciclo de Primaria y busca fomentar la conciencia ambiental, el respeto por los seres vivos y reforzar contenidos de ciencia, biología y sostenibilidad. El alumnado será responsable del cuidado de los acuarios, promoviendo la responsabilidad, el trabajo cooperativo y valores alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Bioparc Fuengirola proporcionará formación, instalación de acuarios, seguimiento online y visitas periódicas, mientras que los colegios se comprometen a garantizar el bienestar de las especies y participar en todas las fases del programa.

Cinco colegios de Málaga capital estrenan un proyecto innovador para llevar ecosistemas vivos a las aulas, de la mano de Bioparc Fuengirola. Es 'Naturaleza en el Aula', una iniciativa dirigida a estudiantes de segundo y tercer ciclo de Primaria que busca despertar la conciencia ambiental y el respeto por los seres vivos, al tiempo que refuerza contenidos relacionados con ciencia, biología y sostenibilidad.

La iniciativa apuesta por introducir pequeños acuarios de agua dulce en las clases, equipados con gambas neocaridinas, plantas y algas, un ecosistema real que permitirá al alumnado observar de cerca los procesos naturales y aprender a través de la experiencia directa.

Los escolares se encargarán del cuidado de los acuarios, una práctica que fomenta la responsabilidad, el trabajo cooperativo y valores alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Para su desarrollo, Bioparc Fuengirola ofrecerá a los centros participantes formación inicial, instalación de los acuarios, una sesión de arranque con el alumnado, seguimiento quincenal online y visitas periódicas para evaluar la evolución de cada ecosistema.

Los colegios deberán garantizar el bienestar de las especies, manteniendo condiciones óptimas de agua, alimentación y descanso. También se comprometen a habilitar un espacio específico para el acuario y a participar activamente en todas las fases del programa.

La presentación ha tenido lugar en el CEIP Nuestra Señora de Gracia, uno de los centros participantes. Francisco de Asís García, director de BIOPARC Fuengirola, ha destacado que la llegada del proyecto a Málaga “supone un paso decisivo" en su misión educativa. "Queremos que los niños y niñas comprendan, desde la experiencia real, la importancia de cuidar la biodiversidad y valorar la vida en todas sus formas", ha añadido.

Este proyecto supone una apuesta por "un modelo educativo innovador que integra la naturaleza en el día a día del alumnado y contribuye a sembrar en las nuevas generaciones la semilla de la sostenibilidad", ha apuntado.