Así es el exclusivo ático de Metrovacesa en la 'milla de oro' de Málaga: 625 m², piscina privada y cuesta 4,4 millones

Málaga Towers, el ambicioso proyecto residencial de Metrovacesa que ha transformado el horizonte de la ciudad, sigue consolidándose como un referente del nuevo skyline malagueño gracias a su ritmo de comercialización.

Con Torre Vision casi al completo (96% de sus viviendas vendidas) y Torre Living rozando el lleno absoluto (98%), el proyecto se posiciona como uno de los desarrollos residenciales más exclusivos de España.

Entre todas las viviendas, destacan los áticos de estas dos edificaciones, vecinas de una tercera promovida por Sierra Blanca Estates. Todas cuentan con al firma del estudio de arquitectura de Carlos Lamela.

En el caso de los productos de Metrovacesa, que fue capaz de vender años atrás uno de los áticos por alrededor de 5 millones de euros, destaca la presencia en el mercado de otro de estos apartamentos de lujo en Torre Vision. Se localiza en la planta 20 y está en venta por 4,4 millones de euros.

Según la información recogida en los portales, se trata de un ático de 625 metros cuadrados, de los cuales 251 metros son útiles. Cuenta con cuatro habitaciones y cinco baños. Dispone de piscina privada de unos 20 metros cuadrados y un solarium de más de 100 metros.

No es el único ático a la venta. En Torre Living podemos encontrar otro de los inmuebles más exclusivos de la ciudad. En este caso, dispone de ocupa 300 metros cuadrados de superficie construida, de los cuales 253,4 son útiles.

Además, cuenta con 206,5 metros cuadrados de espacios exteriores, repartidos entre terraza (101,25 m²) y solárium (105,24 m²), donde se ubica una piscina privada de 20,6 m² con vistas al mar.

Distribución de la vivienda

Planta principal : Amplio salón-comedor de 74 m² con ventanales de suelo a techo y acceso directo a la terraza. Cocina independiente de 17,7 m² equipada con electrodomésticos de alta gama Miele. Cuatro dormitorios, incluido el principal con dos baños en suite y vestidor doble. Cinco baños completos adicionales y un aseo de cortesía. Lavadero independiente y espacios de paso diseñados para maximizar la luz natural y la ventilación cruzada.

: Planta superior (solárium): Terraza-solárium de más de 105 m² con distintos ambientes de relax, comedor exterior y zona lounge. Piscina privada con orientación al mar y acceso directo desde el interior de la vivienda.

Acabados y diseño interior

El ático Living combina diseño contemporáneo y materiales nobles, incluyendo piedra natural, madera de roble y porcelánicos de gran formato. Las carpinterías de aluminio de alta gama y los acristalamientos panorámicos maximizan las vistas y la eficiencia energética.

El espacio social fluye entre salón, comedor y terraza exterior, integrando el interior con el exterior para crear un ambiente abierto y luminoso.

Los ventanales de doble altura enmarcan una panorámica de 360 grados que incluye la bahía de Málaga, el skyline urbano y las montañas circundantes. Mobiliario de diseño, texturas naturales y piezas escultóricas refuerzan la sensación de exclusividad y equilibrio.

Málaga Towers: un proyecto en auge

Además del ático Living, Málaga Towers continúa con su fuerte ritmo de ventas. Las viviendas en Torre Vision parten desde aproximadamente 2,5 millones de euros, con precios variables según altura, orientación y superficie.

La alta demanda demuestra el interés por un proyecto que no sólo redefine el skyline de Málaga, sino que también establece nuevos estándares en lujo residencial y estilo de vida mediterráneo.

Con vistas panorámicas, interiores elegantes y espacios exteriores excepcionales, el ático Living se presenta como una oportunidad única para quienes buscan combinar confort, diseño y exclusividad en el corazón de Málaga.