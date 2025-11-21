Así son los 10 nuevos autobuses eléctrico-híbridos de la EMT: 18 metros de longitud y capacidad para 150 personas

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga incorpora 10 nuevos autobuses eléctrico-híbridos Mercedes Citaro Hybrid de 18 metros y capacidad para 150 personas a la flota de la EMT. La inversión para estos megabuses asciende a 5,7 millones de euros e impulsa la electrificación, sumando ya 93 vehículos sostenibles en la ciudad. Los nuevos autobuses cuentan con tecnología avanzada para la seguridad y accesibilidad, incluyendo asistencia al conductor, rampas para personas con movilidad reducida y sistemas de información al pasajero. El plan municipal prevé la incorporación de 62 nuevos autobuses sostenibles hasta 2026, con el objetivo de lograr una flota más limpia y eficiente en Málaga.

La flota de autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) sigue renovándose. El Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol cuenta desde este viernes con 10 nuevos autobuses de 18 metros eléctrico-híbridos.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio, que ha adquirido estos megabuses, modelo Mercedes Citaro Hybrid, con una inversión de 5.747.500 euros (IVA incluido).

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejal delegada del área de Movilidad, Trinidad Hernández, ha presentado esta mañana los nuevos vehículos que se incorporan a la flota y ha aportado detalles sobre estos.

Con la incorporación de estos diez autobuses, que circularán en las macrolíneas de la EMT, la flota de autobuses electrificados de la ciudad alcanza los 93 vehículos sostenibles (34 autobuses 100% eléctricos y 59 autobuses eléctrico-híbrido).

Estas diez unidades constituyen la primera entrega de la adquisición de un total de 37 megabuses, que se irán incorporando en los próximos meses a la flota de la EMT.

Una de las principales características de estos nuevos vehículos es su tamaño, con una longitud de 18 metros y con capacidad para 150 viajeros lo que los hace idóneos para las macrolíneas de la EMT, que conectan las diferentes zonas y enclaves con densidad de población y lugares de tránsito de la ciudad de Málaga como hospitales, centros comerciales o edificios administrativos.

Estos vehículos ofrecen mejores parámetros medio ambientales que otros modelos ya que disponen de sistema de gestión y estabilidad de la articulación, dirección inteligente de accionamiento eléctrico, asistente de frenada BAS o generación de aire en las deceleraciones, de modo que reduce consumo.

Disponen de rampa para personas de movilidad reducida (PMR) con hasta 350 kilos de capacidad o un abanico de Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor, que son dispositivos electrónicos diseñados para mejorar la seguridad del vehículo y la experiencia al volante. Utilizan sensores, cámaras y radares para detectar el entorno y ayudar al conductor, pudiendo avisar de peligros, advertir de posibles errores o incluso intervenir en el control del vehículo como la frenada.

Están dotados de pantalla con sistema de información al pasajero y puertos USB para carga de dispositivos, así como puesto de conducción optimizado y sistema de videovigilancia interior.

Renovación

Málaga sigue caminando hacia la electrificación total de la flota de autobuses con el objetivo de brindar un transporte público más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Estos nuevos vehículos, como los incorporados en los últimos años, combinan la eficiencia y la reducción de emisiones, contribuyendo a la mejora de la calidad del aire en la ciudad.

En este sentido para los años 2025 y 2026, el Ayuntamiento de Málaga, ha comprometido mediante las correspondientes licitaciones, la compra de un total de 62 nuevos autobuses, por un importe de 32.405.000 euros (IVA no incluido).

Un total de 20 ya se ha incorporado a la flota, mientras que los diez referidos se ponen en servicio antes de final de este año, y para el 2026 se espera que lleguen los 32 restantes. Todos ellos son o bien eléctricos o bien eléctrico-híbridos, es decir, autobuses sostenibles, de forma que se estará avanzando hacia la descarbonización de la flota, consiguiendo una ciudad con un aire más limpio.