Llega un frente de frío ártico a Málaga este fin de semana: dejará mínimas por debajo de los 10 grados en la capital

Las claves nuevo Generado con IA Una masa de aire frío de origen ártico llegará a Málaga a partir del jueves, provocando un notable descenso de las temperaturas. Se esperan mínimas por debajo de los 10 grados en la capital durante el fin de semana, con máximas que no superarán los 18 grados. En localidades del interior como Antequera y Ronda, las mínimas descenderán hasta los 2 grados y las máximas solo alcanzarán los 13 grados. Las temperaturas comenzarán a subir de nuevo a partir del domingo, tras el paso del frente frío.

Llegó el frío a Málaga. Toca sacar los abrigos y las bufandas a partir del jueves con la llegada de una masa de aire frío de origen ártico. Esta bajará las temperaturas, tanto en el interior de la provincia como en la costa por debajo de los 10 grados.

Esta masa de aire frío afectará a la provincia a partir del jueves y hasta el sábado, según ha explicado Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, a este periódico. A partir del domingo las temperaturas se suavizarán y empezarán a subir.

Así, en la capital las mínimas llegarán a ser de 9 grados durante este fin de semana y las máximas no superarán los 18 grados.

En Marbella las temperaturas serán similares y oscilarán entre los 8 y los 19 grados y en Rincón de la Victoria irán de los 9 a los 21 grados.

En cambio, en el interior la bajada será más notable y las mínimas en Antequera y Ronda, por ejemplo, serán de 2 grados y las máximas de 13.

En Coín, las temperaturas rondarán los 6 y los 19 grados y en Alhaurín el Grande irán de los 5 a los 18 grados.