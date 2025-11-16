Málaga construye una pista para fútbol sala, baloncesto y voleibol en el parque que hay junto a las torres de Martiricos

El Ayuntamiento de Málaga ha informado este domingo de que se está impulsando la creación de una zona deportiva en el parque de Martiricos y el acondicionamiento de 215 nuevas plazas de aparcamiento en distintas áreas del distrito de Palma-Palmilla.

Este conjunto de intervenciones supone una inversión de 575.536,60 euros y forma parte del contrato municipal de conservación y mantenimiento urbano.

En el caso del parque de Martiricos, se está sustituyendo el suelo existente por uno de hormigón con el objetivo de habilitar una pista multideporte para la práctica de fútbol sala, baloncesto y voleibol.

Paralelamente, el área de Parques y Jardines trabaja en un proyecto para renovar los elementos del parque infantil e instalar equipamientos biosaludables.

Este parque, que cuenta con una superficie de más de 52.000 metros cuadrados, se estructura a través de un eje longitudinal paralelo a lso viales entre los que se encuentra.

La creación de nuevas plazas de estacionamiento contempla el acondicionamiento de una parcela entre las calles Máximo Gorki y Simón Bolívar, donde se habilitará un centenar de plazas; otra entre Joaquín Gaztambide y Alejandro Pushkin, con capacidad para 50 vehículos; y una tercera entre Debussy y Jane Bowles, también con medio centenar de plazas. Además, en la avenida de Martiricos se están eliminando bordillos y alcorques vacíos para habilitar 15 estacionamientos en línea.

El Ayuntamiento desarrolla, asimismo, mejoras en el acerado y accesos a viviendas en varias zonas del distrito, como la glorieta Conrad Adenauer, la avenida de Martiricos, las calles Cabriel y Alonso Cruzado, la barriada 720 Viviendas y el entorno de la pista deportiva de la calle Guadalén.

Otros trabajos en marcha incluyen el acondicionamiento del asfalto en la barriada de Las Erizas, la mejora de carriles en el camino de Vendo Miel, la renovación de barandillas en La Palma y la instalación de bolardos y bancos en la calle Arlanzón para evitar la circulación de vehículos por espacios comunitarios.