Málaga da un paso decisivo en investigación biomédica con una nueva unidad clínica: "Es un polo de innovación"

La Junta de Andalucía acaba de poner en marcha la Unidad de Investigación Clínica de Fase II-III del Hospital Universitario Regional de Málaga. Una instalación que, a juicio del consejero de Sanidad, Antonio Sanz, consolida a la capital de la Costa del Sol y a Andalucía "como referente nacional en investigación biomédica".

Esta unidad, que "completa el itinerario de investigación" iniciado con la Unidad de Fase I inaugurada el pasado febrero, "amplía las capacidades del centro en el desarrollo de ensayos clínicos de fases avanzadas, centrados en la evaluación de la eficacia y seguridad de tratamientos avanzados en comparación con terapias estándar o placebo".

Sanz ha detallado que esta nueva unidad, ubicada en el Hospital Civil y en la que se han invertido 469.000 euros financiados por el Instituto de Salud Carlos III con fondos Next Generation-EU, cuenta con más de 500 metros cuadrados distribuidos en un hospital de día con 10 puestos asistenciales, ocho consultas médicas y salas de procesamiento, monitorización y seguimiento clínico, diseñadas para estudios de alta complejidad.

Esta infraestructura permitirá aumentar la capacidad de reclutamiento y seguimiento de pacientes, mejorando los estándares de calidad, seguridad y trazabilidad en la investigación clínica.

Así, ha señalado que la Unidad de Fase I fue concebida para la realización de ensayos clínicos en las primeras etapas de desarrollo de nuevos medicamentos, "centrados en determinar la seguridad, la tolerabilidad y la dosis óptima de los tratamientos en sus primeras administraciones en humanos".

"Con la Unidad de Fase II-III damos un paso decisivo en el proceso de investigación clínica", afirma, insistiendo en que "permite evaluar la eficacia y seguridad comparativa de los tratamientos en un número más amplio de pacientes y en condiciones asistenciales reales".

Estas fases avanzadas determinan si los tratamientos resultan verdaderamente útiles y seguros antes de su aprobación definitiva para uso clínico general.

Circuito completo

Con ambas unidades, el Regional de Málaga y el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND) completan un circuito integral de investigación clínica que abarca desde las fases iniciales hasta las fases avanzadas, "situando a Málaga como una de las ciudades capaces de cubrir el ciclo completo de desarrollo clínico dentro del sistema sanitario público".

Actualmente, IBIMA Plataforma BIONAND registra 778 estudios clínicos activos, de los que 520 son ensayos con medicamentos y 180 corresponden a fases I y II. Estos últimos cuatro años, la actividad investigadora ha crecido un 31%, consolidando la posición del hospital como referente nacional en investigación clínica precoz.

Los profesionales del hospital han participado en 473 publicaciones científicas, de las que 305 han sido en revistas de alto impacto, y se han registrado 23 patentes, fruto de la colaboración entre clínicos e investigadores. Más de 900 investigadores están integrados en IBIMA Plataforma BIONAND, representando el 66% del total del instituto.

Para el consejero, la puesta en marcha de esta Unidad de Fase II-III refuerza la posición de Málaga como "polo de innovación biomédica y contribuye a la proyección internacional de Andalucía en investigación clínica avanzada".