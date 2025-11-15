Adjudicados los trabajos que preparan la llegada del imponente Neptuno de 8 metros al puerto de Málaga

El Puerto de Málaga da otro paso adelante en su apuesta por transformar por completo la imagen actual de su entrada principal desde el Centro Histórico.

Es en ese punto de unión con la Plaza de la Marina el elegido para instalar una gran escultura de Neptuno, de casi 8 metros de altura, acompañada por otra de Venus y dos de menor dimensión de dos leones.

Las obras han sido cedidas por el conocido escultor ceutí Ginés Serrán. Pese a que fue anunciado meses atrás el compromiso del creador, no ha sido hasta ahora cuando la Autoridad Portuaria ha podido poner en marcha la maquinaria para allanar la llegada e instalación de este conjunto escultórico, bautizado con el nombre de Las Columnas del Mar.

Con este fin, el Puerto, activó a principios del pasado mes de octubre el concurso para la ejecución de los basamentos que soportarán las mencionadas esculturas, acaba de anunciar la adjudicación de estos trabajos a la empresa Verosa Proyectos y Servicios.

El compromiso de la firma es desarrollar la operación en dos meses, con un presupuesto de casi 70.000 euros (IVA incluido).

"Se trata de dos esculturas de gran tamaño y dimensión, Venus y Neptuno, y otras dos de menor tamaño y peso que se trata de dos leones", se destaca en el pliego de condiciones que rige este concurso.

La tarea no es sencilla, debido al peso considerable de las dos imágenes. Esto obliga a dimensionar estructuralmente los elementos de cimentación, al objeto de que quede garantizada su estabilidad y seguridad.

Sobre este particular, en el documento oficial se incide en que el diseño del sistema de apoyo queda condicionado por los datos proporcionados sobre las características físicas de las esculturas y por la información geotécnica disponible de otras campañas en la zona, "que apuntan a una capacidad portante limitada del terreno".

Atendiendo a la planificación, en primer lugar, se realizará un replanteo in situ por parte de la empresa contratista, tanto de la ubicación de las esculturas como de la zona de instalación. La actuación se completará con la aplicación de un tratamiento de protección antigraffiti, impermeable y permanente, sobre el aplacado de mármol.