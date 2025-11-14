Cuenta atrás para el barrio de 1.000 VPO en Soliva Oeste: Málaga formaliza la redacción del proyecto de urbanización

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha formalizado el contrato para la redacción del proyecto de urbanización de los terrenos de Soliva Oeste, donde se prevé construir un nuevo barrio con 1.000 viviendas a precio asequible. El proyecto ha sido adjudicado a la empresa Ingesa Ingeniería y Diseño por 284.350 euros e incluye también la elaboración del estudio de seguridad y salud para las obras. El desarrollo de Soliva Oeste desbloquea unos terrenos que eran propiedad de Myramar y Edipsa, tras un acuerdo de permuta con la Sociedad Municipal de Vivienda. De las 1.000 viviendas previstas, 500 serán promovidas directamente por la Sociedad Municipal de Viviendas y las otras 500 mediante colaboración público-privada, siguiendo el modelo de Distrito Zeta y Cortijo Merino.

El Ayuntamiento de Málaga activa el contador para, en el plazo de un año, tener sobre su mesa el proyecto de urbanización de los terrenos de Soliva Oeste, sobre los que se dibuja un nuevo barrio compuesto de un millar de viviendas a precio asequible.

Tras adjudicar a finales del pasado mes de septiembre el servicio a la empresa Ingesa Ingeniería y Diseño, ahora da el paso definitivo con la formalización del contrato. El valor asciende a 284.350 euros (IVA incluido).

Hay que recordar que los terrenos de Soliva Oeste eran propiedad de las empresas Myramar y Edipsa. Con el objetivo de facilitar su desarrollo, bloqueado desde hace más de una década, la Sociedad Municipal de Vivienda llegó a un acuerdo de permuta con las entidades.

A cambio de los 179.000 metros cuadrados de Soliva Oeste, Myramar y Edipsa reciben hasta 140.000 unidades de aprovechamiento en Lagar de Oliveros, otro de los grandes desarrollos residenciales pendientes.

Conforme a los datos manejados por el Consistorio, el valor del terreno afectado asciende a unos 16,6 millones de euros. Con el objetivo de avanzar en su urbanización, el presupuesto de este año recoge una primera partida de 7,5 millones de euros. Un dinero que no se va a poder desarrollar.

El plan municipal prevé que del millar de viviendas, 500 sean promovidas de forma directa por la Sociedad Municipal de Viviendas, mientras que las otras 500 lo serán mediante la fórmula de colaboración público-privada con la adjudicación del derecho de superficie de las parcelas. La fórmula es semejante a la empleada con los desarrollos de Distrito Zeta y Cortijo Merino.

Los trabajos tienen por objeto la redacción del proyecto de urbanización, así como del estudio de seguridad y salud para la realización de las obras de urbanización de la zona Soliva Oeste.

El sector se ubica al noroeste de Málaga en el distrito de Puerto de la Torre y se configura como una bolsa de suelo de forma irregular más alargada en dirección norte-sur y situada entre el sector SUP-T.12 Soliva Este donde el Ayuntamiento ya construyó y entregó 1.600 viviendas protegidas.