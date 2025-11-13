Málaga ultima la gran subasta de La Térmica: hotel de lujo de 15 plantas y 12.500 metros cuadrados de oficinas

Málaga ha tomado la decisión de salir el año que viene al mercado para vender al mejor postor sus aprovechamientos urbanísticos en el sector de La Térmica, una de las privilegiadas piezas que forman parte de la Nueva Milla de Oro del litoral oeste.

Esta operación está llamada a ser una de las de mayor volumen económico de cuantas se impulsen en 2026.

Porque aunque aún no se ha precisado el precio de partida de cada uno de los paquetes, se prevé que el resultado final permita a las arcas municipales ingresar varias decenas de millones de euros. Muestra del compromiso con esta actuación es que la Gerencia de Urbanismo va a presupuestarla en los presupuestos del año que viene.

De todo el pastel inmobiliario que está en manos del Consistorio, destaca por el enorme interés que está generando, el hotel planificado en la parcela y que, si se cumplen las previsiones, podría convertirse en el más lujoso de la capital. Por dimensiones se apunta la posibilidad de un establecimiento de máxima categoría con no menos de 250 habitaciones.

Atendiendo a los detalles recogidos en el proyecto de reparcelación acordado años atrás por la Gerencia de Urbanismo y el otro propietario del sector, el fondo Ginkgo, el techo edificable reservado para uso hotelero alcanza los 11.550 metros.

Un parámetro que podrá materializarse en un inmueble de planta baja más 14 alturas. En el reparto original, se determinó un valor de 11,5 millones de euros para este aprovechamiento, a razón de 1.000 euros el metro cuadrado.

Esta misma pieza lleva vinculados 4.737 metros cuadrados de techo de comercial, que fue tasado en 4.975.627 euros (1.050 euros el metro).

El otro gran paquete que será puesto en venta es el de las oficinas. En este caso, Urbanismo es propietario de 12.564,8 metros cuadrados de techo, a materializar en un bloque de planta baja más 9 alturas. El precio medio estimado en su momento era de 850 euros, lo que supone un total de 10.679.000 euros.

A todo ello, hay que sumar 2.457 metros de techo comercial en la misma parcela. Un volumen tasado en 2.579.850 euros.

Venta de patrimonio

La venta de patrimonio municipal de suelo es una de las vías a las que acude el Consistorio para tratar de lograr ingresos con los que impulsar el desarrollo de nuevas infraestructuras en la ciudad.

Pese a que viene siendo ampliamente utilizada en las últimas décadas, el resultado no siempre ha sido el esperado. Una muestra evidente es lo que está ocurriendo con los antiguos terrenos de Repsol. Como ocurre con La Térmica, en Repsol el Ayuntamiento tiene una parte considerable de los aprovechamientos, pero no todos. La otra parte está en manos de la Sareb.

En el intento de convertir en euros su parte del pastel, Urbanismo puso en marcha a principios del año 2022 la subasta pública de parte de los terrenos.

Transcurridos ya casi cuatro años, la venta sigue sin formalizarse después de que, primero, una plataforma ciudadana recurriese en los tribunales la operación y, segundo, de que la empresa inicialmente adjudicataria haya acudido también a la vía judicial por ciertos desacuerdos con el Ayuntamiento.

La conclusión fue muy diferente con la enajenación del aprovechamiento hotelero que tenía Urbanismo en Torre del Río. Esa venta le permitió ingresar unos 13 millones de euros.

El embrollo judicial que pesa sobre la parcela de Repsol no tiene por qué producirse en La Térmica, toda vez que el socio privado puso en marcha hace meses la maquinaria para urbanizar el sector y para iniciar la construcción de las primeras viviendas de renta libre.

Más allá de lo que pueda lograr Urbanismo con la subasta de sus aprovechamientos, la realidad es que el negocio de La Térmica es más que evidente.

Y ejemplo de ello es que el Ayuntamiento recibió de su socio privado casi 21 millones de euros a modo de compensación por el residencial libre al que renunció a favor de Ginkgo.

Hay otro detalle que no debe pasar desapercibido. Y es que el Consistorio recibe todas estas pastillas libres de cargas. Esto implica un ahorro de unos 15 millones.

En estos cálculos no se incluyen los aprovechamientos reservados para la construcción de 273 viviendas de protección oficial, que en su día fueron utilizados por el Consistorio para ‘adquirir’ parte de los terrenos de Arraijanal, sobre los que actualmente se levanta la Ciudad Deportiva del Málaga.