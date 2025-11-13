Málaga decreta dos días de luto oficial por la muerte de Fosforito: el Ayuntamiento acogerá hoy su capilla ardiente

Un montaje con la imagen del Ayuntamiento de Málaga y Fosforito. Amparo García // Rocío Ruz / Europa Press

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha decretado dos días de luto oficial por el fallecimiento del cantaor Antonio Fernández Díaz, ‘Fosforito’.

El Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga acogerá desde esta tarde su capilla ardiente por expreso deseo de su familia para que todos sus conocidos y seguidores puedan darle el último adiós al artista, que durante siete décadas fue la voz de la defensa de la pureza del flamenco.

El último eslabón de la Edad de Oro del flamenco ha fallecido a los 93 años en el Hospital Regional de Málaga, donde permanecía ingresado. Se apaga así una voz que marcó generaciones enteras y que convirtió su vida en una defensa inquebrantable de la pureza del arte jondo.

El artista había sido sometido hace un mes a una intervención quirúrgica de carácter cardíaco que había superado, aunque en los últimos días había sufrido un empeoramiento de su situación, que obligó a su hospitalización este miércoles. La causa de su fallecimiento ha sido una infección de la que no ha podido recuperarse, según ha explicado su propio hijo a la Agencia EFE.

La partida de Fosforito ha generado multitud de reacciones del panorama institucional y cultural. El presidente de la Junta de Andalucía ha lamentado su marcha en su cuenta oficial de X, antiguo Twitter: "Se apagó la voz de Antonio Fernández 'Fosforito', Medalla de Andalucía y Llave de Oro del Cante. Uno de nuestros cantaores flamencos más universales. Perdurará siempre su huella imborrable en nuestra cultura y en la historia de España. Un abrazo a su familia y amigos".

Otra icónica figura del flamenco como Arcángel también ha dedicado unas bonitas palabras al artista fallecido en sus redes sociales. Califica su marcha de "un vacío grande en lo personal y en lo artístico". "Era un flamenco cabal al arte entero, sin excepción. Nadie como tú ha defendido y le ha profesado un amor y una dedicación tan profunda y verdadera al flamenco. Descansa, maestro", ha escrito.

Así, el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha recordado que el Ayuntamiento tuvo el honor de concederle en vida la Medalla de la Ciudad de Málaga y el título de Hijo Adoptivo en reconocimiento a su trayectoria en el mundo del flamenco. "Su voz y su nombre permanecerán siempre en la memoria de nuestra ciudad, además de Córdoba y Puente Genil. Un fuerte abrazo a su familia", ha manifestado.

A todas estas despedidas se suman las de cientos de seguidores, quienes han escrito en sus redes sociales que vuele alto porque "ya es libre" y han agradecido sus miles de letras y su defensa a ultranza del flamenco y la identidad andaluza. Hoy el mundo del flamenco está de luto por su partida.