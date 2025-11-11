Los trabajadores de la EMT aprueban por unanimidad una huelga por "la falta de personal y el deterioro del servicio"

Un grupo de personas espera la llegada de uno de los autobuses de la EMT de Málaga.

La plantilla de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ha decidido iniciar una serie de paros parciales a partir del próximo 28 de noviembre, coincidiendo con la inauguración del alumbrado navideño, tras aprobar por unanimidad en asamblea general la convocatoria de huelga.

La decisión llega en un contexto de malestar creciente entre los trabajadores, que denuncian una situación “insostenible” marcada, apuntan, por la falta de personal, el deterioro del mantenimiento de la flota y unos horarios de conducción “inasumibles”.

Durante la asamblea, celebrada este martes, el Comité de Empresa expuso los principales problemas que, según afirman, vienen arrastrándose desde hace meses sin que la dirección haya ofrecido soluciones concretas. Entre ellos, citaron la sobrecarga de trabajo, la merma en la calidad del servicio público y las condiciones laborales que, sostienen, impiden garantizar “un transporte digno y seguro” tanto para los conductores como para los usuarios.

“Esta decisión no se toma a la ligera, sino como consecuencia directa de la falta de diálogo y soluciones por parte de la dirección”, subraya el comité, que insiste en que su objetivo sigue siendo “garantizar un transporte público eficiente, seguro y humano”.

Según han detallado los representantes sindicales, ya se ha comunicado oficialmente la convocatoria de huelga a la Autoridad Laboral, a la empresa y al SERCLA (Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía).

El calendario de paros contempla distintas franjas horarias entre finales de noviembre y mediados de diciembre:

Viernes 28 de noviembre: de 06:00 a 08:00 horas y de 18:00 a 20:00.

Sábado 29 y domingo 30 de noviembre: de 18:00 a 20:00.

Lunes 1 de diciembre: de 06:00 a 08:00.

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de diciembre: mismo esquema de horarios.

Martes 9, viernes 12, sábado 13, lunes 15, viernes 19 y sábado 20 de diciembre: repiten los paros en idénticos tramos.

El comité asegura que la unidad mostrada en la votación (con un 100% de apoyo) refleja la determinación de la plantilla para “defender unas condiciones laborales justas y un servicio público de calidad”.

Por el momento, la EMT no ha emitido una respuesta oficial al anuncio de huelga, aunque desde el comité insisten en que mantienen su disposición al diálogo para evitar que la protesta afecte a los miles de malagueños que dependen cada día del transporte urbano.