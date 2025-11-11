Málaga mantiene la fiebre de convertir locales comerciales en viviendas: 40 pisos autorizados solo en octubre

Las claves nuevo Generado con IA En octubre se autorizaron en Málaga la conversión de 32 locales comerciales en hasta 40 viviendas, lo que equivale a un local adaptado cada día. El Ayuntamiento de Málaga ha concedido casi 250 licencias de cambio de uso en los primeros diez meses del año, permitiendo intervenir sobre 250 locales para crear unas 380 viviendas. La transformación de locales comerciales y oficinas en viviendas responde tanto a la escasez y encarecimiento de la vivienda como a intereses de inversión. Este fenómeno ha reducido los espacios para comercios de proximidad en los barrios de Málaga, impactando la estructura urbana tradicional.

La fiebre por convertir en vivienda todo local comercial cerrado en Málaga sigue alta. Y lejos parece estar el momento en que este impulso rebaje su intensidad.

Mes tras mes, los datos de licencias de cambio de uso que viene otorgando la Gerencia de Urbanismo de la capital confirman el ansia de muchos por transformar la vieja tienda en espacio residencial.

Ya sea como solución a sus problemas habitacionales, incrementados en los últimos años como consecuencia de los elevados precios del sector, o como vía de inversión.

Sea como fuere, sólo el pasado mes de octubre el departamento municipal dio luz verde a una treintena de expedientes que tienen por objetivo el mencionado cambio de uso. De comercial, a residencial.

Como consecuencia, hay un total de 32 locales que van a ser adecuados para permitir hasta 40 viviendas. Esto implica que el mes pasado se autorizó la adaptación de un local cada día.

Aunque los locales comerciales son los más transformados, también se recogen cambios de uso de oficinas a vivienda. Es el caso de una situada en la Plaza Arriola, en la que se pretenden 2 viviendas.

El impacto que este fenómeno acumulado en los últimos ejercicios está teniendo sobre los barrios es más que evidente. Cada vez son menos los espacios con potencial de convertirse en comercios de proximidad.

Tomando como referencia los datos desde principios de este ejercicio, Urbanismo ha concedido casi 250 licencias de cambio de uso, que han abierto la puerta a intervenir sobre 250 locales para proyectar unas 380 viviendas.

Datos anteriores

Este balance, correspondiente a los diez primeros meses, confirma la oportunidad que para muchos representa la conversión de una antigua tienda. Y ratifica que el fenómeno mantiene la pujanza ya demostrada en 2024.

La anualidad pasada, según los datos recogidos por EL ESPAÑOL de Málaga tras analizar las licencias de obras concedidas por Urbanismo, el Ayuntamiento dio luz verde a casi 390 intervenciones de esta naturaleza.

Permisos de obra que afectaron a unos 460 locales comerciales distribuidos por la práctica totalidad de distritos de la ciudad. El desarrollo de los trabajos planteados, que no siempre se llevan a efecto, permitirían poner en el mercado más de 670 viviendas.