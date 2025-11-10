De 4.800 a 215.413 euros: el Club Mediterráneo de Málaga pagará un 4.400% más por su concesión hasta el año 2067

El vínculo histórico que el Real Club Mediterráneo mantiene con Málaga desde su fundación en el año 1873 se prolongará en el tiempo durante otros 40 años.

En concreto, hasta el 15 de diciembre de 2067, fecha en la que, a priori, vencerá la prórroga concesional que presumiblemente autorizará en los próximos meses la Autoridad Portuaria.

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL de Málaga a finales del pasado mes de agosto, la posición del organismo portuario es claramente favorable a la permanencia de la entidad deportiva y náutica en su actual emplazamiento, dentro del espacio de servidumbre del recinto.

Sin embargo, la aceptación de la solicitud planteada el pasado mes de mayo por la institución, con su presidente, Eduardo Cestino, a la cabeza, tendrá un antes y después para el propio Club.

En particular, en lo tocante a las obligaciones económicas que desde hace décadas viene asumiendo con el Puerto de la capital de la Costa del Sol.

Tal y como recogen los documentos oficiales que sustentan la petición de prórroga, la primera variación significativa tiene que ver con las tasas que ha de abonar a la Autoridad Portuaria tanto por la ocupación del espacio otorgado como por la propia actividad.

De los menos de 4.800 euros que está pagando en la actualidad, gracias a una bonificación del 97,78% que se aplica tras una sentencia judicial de mediados de 1990, pasará a tener que afrontar el abono anual de 215.413 euros. Es decir, sufrirá una subida del 4.405%, según queda reflejado en la propuesta.

Tomando como referencia los 40 años por los que se reclama la ampliación de la concesión, el ingreso acumulado que percibirá el Puerto solo en este apartado será algo superior a los 5 millones de euros.

No obstante, no es el último elemento monetario clave a la hora de autorizar la pretendida extensión del periodo de explotación de unos 12.000 metros cuadrados del recinto.

Para poder avalar la solicitud, el Club Mediterráneo debe hacer frente a una inversión mínima de 3 millones de euros.

¿Por qué esta cantidad? Tomando como referencia los textos legales, la suma se corresponde con el equivalente al 50% del valor actualizado de la inversión inicial que hizo la entidad en 1968.

La inversión actualizada supera los 6 millones

Si bien el montante fue de 210.193,11 euros, su actualización supera los 6 millones de euros tras aplicar una revalorización del IPC en todos estos años del 2.756,9%. El mencionado desembolso mínimo de 3 millones deberá ser satisfecho dentro de los seis primeros meses desde el otorgamiento de la prórroga.

El expediente ahora en tramitación, abierto a consulta ciudadana, confirma la existencia de una orden ministerial de febrero de 1968 mediante la que le fue otorgada al Club Mediterráneo la ocupación de una parcela de 14.820 metros cuadrados de la zona de servicio del puerto con destino a instalaciones deportivas, ya construidas.

En ese momento, la concesión figuraba como en precario, por un plazo de 99 años. Además, se informaba de la aceptación de la renuncia por parte de Carlos Gómez Raggio, en nombre del Real Club Mediterráneo, a la concesión previa de 30 de septiembre de 1927 "para establecer, con carácter permanente, en el andén bajo del muelle viejo, con acceso por el paso de la Farola, la edificación y servicios definidos en el proyecto...".

Origen de la entidad

La historia de la institución se remonta a septiembre de 1873. Su origen responde a la iniciativa de un grupo de jóvenes malagueños aficionados a los deportes náuticos. El primer presidente fue Tomás Heredia Livermore.

La ubicación del que es el club náutico más antiguo de España siempre ha estado relacionada con el Puerto de Málaga, en diferentes ubicaciones siempre cercanas a uno de los emblemas de la ciudad, La Farola.

En 1892, la Junta General Extraordinaria de la entidad ofreció la Presidencia de honor al Rey Alfonso XIII, que aceptó, concediendo el uso de la grímpola y el título real.