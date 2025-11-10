Arde un autobús de la EMT en el barrio de Miraflores de Málaga: no hay heridos

Efectivos del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga han intervenido esta mañana en la extinción del incendio de un autobús de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), sin que se hayan registrado daños personales.

Según ha informado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, los hechos han ocurrido sobre las 7:30 horas en la avenida Nuestra Señora de los Clarines, una de las principales arterias del distrito Bailén-Miraflores.

Pese a lo aparatoso del fuego, que ha calcinado la parte trasera del vehículo, no hay que lamentar heridos. Fue la conductora del autobús quien alertó a los servicios de emergencia al percatarse del incendio mientras circulaba por la citada vía.

Hasta el lugar se desplazaron una autobomba y un camión nodriza del parque Central (Martiricos), que lograron sofocar las llamas.