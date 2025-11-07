El Metro de Málaga saca a la luz una necrópolis romana desconocida con decenas de tumbas bajo la calle Hilera

Bajo el cemento y el hormigón de las calles que configuran la Málaga moderna duermen los restos de las antiguas civilizaciones que durante siglos deambularon por el mismo territorio por el que ahora caminamos.

Entre ellas, Roma. El poderoso vínculo del Imperio con la capital de la Costa del Sol queda plasmado en algunos de los grandes monumentos de los que la urbe puede presumir en la actualidad.

El conocimiento que se tiene sobre su presencia en la ciudad, fehaciente desde el año 218 antes de Cristo, es extenso. La amplia bibliografía y los trabajos científicos elaborados al respecto dan buena muestra de ello.

Sin embargo, hay episodios que, de manera casi sorpresiva, permiten descubrir detalles sobre la ocupación de Roma que eran por completo desconocidos.

Imagen de los restos de uno de los cuerpos de época romana encontrados en la obra del Metro de Málaga.

Y es justo lo que está ocurriendo con la construcción del Metro en la calle Hilera. La llegada del suburbano a este eje, como parte del trazado proyectado hacia el Hospital Civil, ha permitido a los arqueólogos sacar a la luz decenas de enterramientos de época romana.

"La novedad de estos vestigios es que hasta ahora no había referencias bibliográficas de estos hallazgos relacionados con una necrópolis romana alto y bajo imperial", explican desde la Consejería de Fomento tras ser consultada por EL ESPAÑOL de Málaga. El alto imperio se extiende desde el siglo I a. C. hasta el III d. C., mientras que el bajo imperio lo hace desde el IV d. C. hasta el VI d. C.

La dimensión de la excavación se ha ampliado de manera más que notable en los últimos meses. Las primeras referencias sobre estos enterramientos se tienen desde principios del pasado mes de mayo, cuando los especialistas dieron con restos óseos de esa etapa histórica.

El punto exacto fue el cruce de Hilera con Peso de la Harina. El matiz es que hasta ese momento se pensaba que estas tumbas eran "aisladas".

La realidad ha sido bien distinta, como ha demostrado la labor de excavación que se ha venido realizando en un tajo mucho mayor de la calle y que "ha dado lugar a más enterramientos".

Atendiendo a esta realidad, la sorpresa ha sido mayúscula. Hay que recordar que en la planificación de la labor arqueológica que hizo antes del arranque de la obra del tramo Guadalmedina-Hilera no se hacía referencia alguna a la posibilidad de toparse con la antigua Malaca.

Todo hacía pensar en que lo que sí podrían florecer eran restos pertenecientes al Arrabal de Attabanim, en el tramo de calle Armengual de la Mota.

De acuerdo con la documentación recogida en el proyecto de esta parte del ramal, ese punto geográfico "coincide, según las hipótesis planteadas por los investigadores, con el trazado de la cerca o muralla de cierre del arrabal del mismo nombre en dicha calle; la continuidad de estructuras islámicas relacionadas con el exterior del arrabal no queda descartada, al menos en el primer tramo de calle Hilera".

En paralelo a las excavaciones que siguen realizándose, la Dirección Arqueológica de las obras del ferrocarril urbano ha desarrollado las labores de investigación y recopilación, al objeto de que sea finalmente la Delegación de Cultura la que valore el alcance de los hallazgos y las medidas preventivas o correctoras que sean necesarias.

De hecho, desde Fomento se remarca que como viene ocurriendo desde el origen de la obra del suburbano, la cooperación que se mantiene con Cultura ante cualquier hallazgo, con el fin de compatibilizar la obra del Metro con la preservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico.

En este sentido, destacan la "sensibilidad" demostrada hasta la fecha por el Gobierno andaluz con el cuidado de los hallazgos arqueológicos. Y ponen como ejemplo lo ocurrido con los restos encontrados en la Avenida de Andalucía, parte de los cuales fueron extraídos, transportados y almacenados para su futura puesta en valor en un museo propio dentro de la estación Guadalmedina.

Imagen de trabajos arqueológicos en la traza del Metro de Málaga.

Viaje al pasado

Esta importante novedad pone de manifiesto el papel trascendente que viene jugando la obra del Metro en los últimos años en el rescate de parte de la historia de la ciudad, que hunde sus raíces casi 3.000 años.

Estos son algunos de los grandes hallazgos:

Alfar de Carranque/ Avenida Juan XXIII

En 2010 se documentaron estructuras arqueológicas en la Avenida Juan XXIII, que remontan su origen al siglo VI a. C. Estaban relacionadas con la industria del metal, si bien hubo que esperar a época púnica (siglo IV a.C.), para la localización de edificaciones. En los trabajos se encuentran estructuras de almacenes de los que conservaron su cimentación de mampostería unida con barro.

De acuerdo con el análisis técnico, era un área que siguió teniendo uso en época romana (siglo I a C). En las excavaciones fueron localizados restos de vertidos cerámicos relativos a una zona de alfares cercanos, que los expertos relacionan con el yacimiento conocido como alfar de Carranque. El área siguió usándose en el siglo I y II d.C.

Necrópolis romana/ calle la Unión

La documentación de una necrópolis romana en calle la Unión, en la esquina con Santa Marta, fue resultado de los trabajos de diagnosis. Estaba compuesta de 15 enterramientos de inhumación en fosas excavadas en las arcillas.

Almacenes romanos/ calle Sta. Marta

Hallazgo en la calle Santa Marta. Agencia de Obra Pública

Los trabajos en este punto permitieron encontrar estructuras arqueológicas que ratifican la presencia de un entramado de muros de mampuestos formando estancias. Los arqueólogos relacionan estas estructuras con áreas de almacenaje, quizá relacionado con los hallazgos conocidos en el Paseo de los Tilos. Son restos de época romana, concretamente altoimperial.

Almacén Romano/calle la Unión

En calle La Unión, esquina con calle Reboul, se localizan restos que pertenecen a una estructura con mampuestos y fragmentos cerámicos, adscrita a época romana. Se registraron materiales anfóricos, producciones de la segunda mitad del siglo I d C. Probablemente fue una estructura de uso agropecuario.

Camino islámico y muro perimetral de calle Muñoz Rojas-Mendívil

Camino localizado en la calle Muñoz Rojas.

En este punto fue localizado un camino de salida de la ciudad, compuesto por un pavimento realizado a fuerza de arcillas y fragmentos cerámicos machacados y compactados. Bajo este nivel de uso, se registró una estructura muraria de más de 130 metros, construida en mampostería y conservada a nivel de cimentación y apenas alzados. Su construcción se reforzó con una serie de pilares de ladrillos en varios puntos. Probablemente corresponde al muro perimetral de una almunia islámica, amortizada ya en el siglo XIII para la construcción del camino.

Necrópolis islámicas y cristiana/ Mendívil

El rebaje de la zona permitió localizar varios enterramientos, que fueron vinculados inicialmente a la existencia en las proximidades de la necrópolis islámica en la Avenida de las Américas. Se encontró un ajuar en uno de ellos, lo que indica un ritual cristiano, siendo diferenciado de la necrópolis islámica. Se constataron 15 inhumaciones en fosa simple. Tres se identifican como individuos infantiles y los restantes a individuos jóvenes-adultos, con una media de 25-35 años.

Necrópolis nazarí/ Avenida de las Américas

Se define la ocupación de una necrópolis en la zona más meridional de Avenida de las Américas, lindando con la Explanada de la Estación. Esto era extramuros del arrabal. El área documentada incluyó la exhumación de 55 enterramientos individuales mediante excavación de una fosa simple. Por su tipología y localización, la cronología de la necrópolis corresponde a época nazarí, probablemente que inicia su uso avanzado el siglo XIII.

Complejo alfar almohade/ Avenida de las Américas y Plaza de la Solidaridad

Alfar encontrado en la zona de la Explanada de la Estación.

La configuración de la zona extramuros del arrabal parece estructurarse ortogonalmente, a través del camino que constituye la salida del barrio. En la zona norte cabe destacar la escasa conservación de los restos arqueológicos a nivel de cimentación, y que constituyen viviendas.

Al sur, en dirección a poniente, se documentan viviendas con mejor estado, aunque siempre a nivel de cimentación. Repiten el esquema de patio central que vertebra la vivienda.

Las técnicas constructivas se encuadran en pleno siglo XII. Su arquitectura se caracteriza por alineaciones de muros que definen espacios interiores amplios y organizados ortogonalmente, con la presencia de numerosas estancias que podemos definir como patios o áreas de espacios abiertas, identificados por la presencia de pozos.

Varios edificios jalonan el área industrial. En uno de ellos, el mayor, se localizaron la mayoría de los elementos de producción reconocidos en el alfar. Los elementos más representativos son hornos excavados en las arenas litorales. Además, se documentaron otros elementos de producción de los alfares como zonas de tratamiento de las arcillas para su acopio y posterior decantación. También se localizaron edificios que organizan un total de seis hornos de producción cerámica.

Camino de salida del arrabal islámico/ plaza de la Solidaridad

Los arqueólogos asociaron la amortización final del camino con material islámico de finales del siglo XIII, construido con nivelaciones de material de desecho cerámico. Este camino se articula en un eje de NE-SW, constatado en la traza en varias zonas prolongándose en dirección hacia la actual Paseo de los Tilos.

Muralla y puerta del arrabal almohade de Attabanim/ El Perchel

La excavación desde el sur de Callejones del Perchel hasta la Avenida de Andalucía permitió documentar la zona sur del arrabal de Attabanim, que se presenta como un gran arrabal marítimo, separado de la medina por el río Guadalmedina. El elemento clave que condiciona su urbanismo interior es el recinto fortificado donde se inscribe la urbanización, que se documenta con un lienzo de muralla donde se inscribe una puerta en recodo desde donde parte el vial principal.

La organización de los espacios sugiere la construcción ex novo de su urbanización y una planificación previa. El vial central se documenta desde el sur, en el centro de Callejones del Perchel, avanzando hacia el lateral sur a medida que se prolonga. Destaca la urbanización en la Avenida de Andalucía y la plaza de Albert Camus, donde se conservan viviendas distribuidas en las manzanas, todas en torno a un patio.

Necrópolis del siglo XI/ calle Callejones del Perchel

Restos de la necrópolis encontrada en Callejones del Perchel.

En plena calle Callejones del Perchel se documentó el establecimiento de una pequeña necrópolis, donde fueron exhumados 31 enterramientos individuales depositados en las arenas de playa mediante la excavación de una fosa simple.

Alfar del siglo XI/ plaza Albert Camus

En esta zona fueron encontrados hornos de diversa tipología construidos en las arenas litorales, junto con la localización de fosas de desechos cerámicos que encuadran estas manufacturas en el siglo XI, entre las que destacan la producción de cerámica verde y manganeso.

Fuerte San Lorenzo

A finales de 2018, en el marco de la obra del tramo del Metro en la Alameda, los operarios trasladaron parte del muro oeste del fuerte de San Lorenzo, cuya traza fue encontrada durante las excavaciones. Es una parte de la antigua fortaleza, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) y cuyo origen se remonta a los siglos XVI y XVII.

El arrabal de Attabanim en la Avenida de Andalucía

No por ser el último espacio de excavación es el menos valioso. Muy al contrario, las excavaciones realizadas, con una extensión de hasta 4.000 metros cuadrados, la convirtieron en una de las de mayor dimensión de España. La labor permitió a los investigadores conocer mejor la dimensión real del arrabal de Attabanim, más extenso de lo esperado.

Una parte de las piezas encontradas fueron extraídas con la previsión de ser expuestas. Es el caso de elementos de una planta de la vivienda musulmana típica; un vial (nafid) del antiguo sistema viario del arrabal excavado, y cuatro piletas de los siglos XVIII y XIX que eran usados para el tratamiento de las pieles.