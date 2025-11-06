La obra del Metro de Málaga llega a Eugenio Gross: la calle estará cortada al tráfico desde el 12 de noviembre y durante años

Inicio de la construcción de los muros pantalla en el tramo del Metro de Málaga entre Hilera yEugenio Gross.

La obra del Metro de Málaga hacia el Hospital Civil da un nuevo paso y llega ya a la calle Eugenio Gross.

Así lo acaba de anunciar la Consejería de Fomento, que informa del corte de tráfico de este importante eje viario a partir del próximo 12 de noviembre.

De acuerdo con los detalles aportados, la afectación se dejará sentir inicialmente entre las calles Martínez de la Rosa y Martínez Maldonado.

Para rebajar el impacto, Fomento señalizará debidamente los itinerarios alternativos para el tráfico e informará a los residentes del entorno de estas obras, que comenzaron en julio y se extienden por las calles Santa Elena y Eugenio Gross, principalmente.

"Sabemos que estas obras son molestas y tratamos de que los cambios afecten lo menos posible al día a día de los vecinos", ha manifestado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, quien ha recordado que estas afecciones al tráfico están consensuadas y coordinadas tanto por la Agencia de Obra Pública como por el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga.

Entre ellas, han planificado acciones progresivas desde esta misma semana para implantar el recinto de obras en la calle Eugenio Gross de manera definitiva.

Itinerario alternativo

El principal itinerario recomendado es a través de la glorieta de Las Chapas y las calles Doctor Escassi y Morales Villarrubia, hasta llegar a la calle Martínez de la Rosa.

A pesar del corte de tráfico en el eje norte-sur que conforman las calles Santa Elena y Eugenio Gross, la Junta y el Ayuntamiento pretenden dejar habilitado, en todo momento y mientras duren las obras, el tráfico en la calle Martínez Maldonado en ambos sentidos.

Las calles perpendiculares a Eugenio Gross, tanto a su derecha como a su izquierda, quedarán convertidas en fondos de saco o vías sin salida, salvo para el tráfico permitido de manera exclusiva (residentes y servicios de emergencias).

Sin embargo, las calles General Blake, en sentido norte, y Diego de Vergara, en sentido sur, perpendiculares a Martínez Maldonado, se mantienen con el tráfico rodado como hasta ahora.

Solamente se hará un pequeño cambio de sentido en la calle Bailén, entre Séneca y Diego de Vergara, para facilitar la circulación norte–sur y la salida del entorno residencial de Eugenio Gross.

La Unión Temporal de Empresas que ejecuta el segundo tramo (UTE FCC-Eiffage Infraestructuras-Canteras de Almargen) ha comenzado ya a pintar de amarillo las calles transversales a Eugenio Gross, tanto las principales de Martínez de la Rosa y Martínez Maldonado, como los futuros fondos de saco.

Además, se están haciendo actuaciones adicionales para acondicionar el entorno, como rebajes de bordillos para garantizar la accesibilidad, adaptando las paradas de taxi y zonas de ambulancia, haciendo algunas demoliciones de medianas necesarias para los cambios de sentido y reubicando algunas zonas de carga y descarga para el tráfico de mercancías de última milla.

Todas estas acciones se llevarán a cabo con carácter previo al corte definitivo de la calle Eugenio Gross, que se efectuará el próximo 12 de noviembre.

Durante la adaptación de la red viaria a la situación de obras, la Policía Local regulará el tráfico en las intersecciones principales, hasta que estén a la vista todas las señales nuevas

de obra y quede restablecida la regularización semafórica de manera definitiva.

En ese marco, Fomento ha dispuesto de una oficina de atención al ciudadano para las obras del segundo tramo, entre Hilera y Eugenio Gross.

El segundo tramo de la Prolongación del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil/Nuevo Hospital de Málaga da continuidad en la calle Santa Elena al primer tramo, actualmente también en ejecución.

Con una longitud de 653 metros y una inversión de 46,4 millones de euros cofinanciados con Fondos Feder de la Unión Europea, las obras de este segundo tramo incluyen también la ejecución de la estación La Trinidad.