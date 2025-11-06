Málaga se llena de sabor con su primera ruta de la tapa: participan más de 60 establecimientos de 4 barrios

Las claves nuevo Generado con IA Málaga celebra su primera Ruta de la Tapa del 7 al 23 de noviembre, con la participación de más de 60 bares y restaurantes repartidos en los barrios de Teatinos, Huelin, El Palo-Pedregalejo y el Centro. Cada establecimiento ofrece una tapa exclusiva, maridada con cerveza San Miguel, con precios entre 5 y 7 euros; los clientes pueden votar digitalmente su favorita. Las 12 tapas mejor valoradas llegarán a una gran final ante un jurado profesional, y la ganadora representará a Málaga en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de 2026 en Madrid. Las propuestas incluyen versiones creativas de clásicos locales y platos innovadores, fusionando tradición y modernidad en la gastronomía malagueña.

Málaga capital se va a convertir durante las próximas semanas en la protagonista de su primera edición de la Ruta de la Tapa, titulada Sentir Málaga tapa a tapa. En ella participarán más de 60 restaurantes de cuatro barrios diferentes.

Esta iniciativa, impulsada por la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS) en colaboración con Cervezas San Miguel, se celebrará del 7 al 23 de noviembre.

Durante estas más de dos semanas, 64 establecimientos entre bares, tabernas y restaurantes de los barrios de Teatinos, Huelin, El Palo-Pedregalejo y el Centro serán los protagonistas donde disfrutar de esta experiencia gastronómica única que aúna tradición, creatividad y sabor.

Cada restaurante participante de la ruta ofrecerá una tapa diseñada en exclusiva para la ocasión que estará maridada con una San Miguel. Su precio oscilará entre los 5 y 7 euros.

Los clientes podrán disfrutar de una amplia variedad de tapas a lo largo de la ruta y votar su plato favorito a través de un sistema de votación digital mediante QR.

Entre las propuestas se encuentran una reinterpretación de la ensaladilla rusa, un gazpachuelo de remolacha o un bacalao en tempura con pisto malagueño.

Muchos de los platos rinden homenaje a los sabores clásicos del recetario local, mientras que hay otros como el crujiente de ropa vieja con crema de garbanzos y mayonesa de hierbabuena o el donut de verdura rebozado con gambas y ‘caviar’ de fresa aportan un toque contemporáneo al tradicional tapeo.

De todas las tapas, las 12 mejor valoradas por los clientes pasarán a la Gran Final que se celebrará el próximo 2 de diciembre en la Fábrica de Cervezas San Miguel de Málaga ante un jurado profesional formado por cocineros, críticos gastronómicos y representantes del sector hostelero.

De esta final saldrá la tapa ganadora que representará oficialmente a Málaga en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos, organizado por Hostelería de España y que se celebrará en enero de 2026 en Madrid.

Por su parte, Javier Frutos, presidente de MAHOS, ha asegurado que su objetivo es "acercar a personas, tanto locales como de fuera, que visiten esos barrios y conozcan la gastronomía que se está llevando a cabo en los mismos a través de un formato de tapas", ya que en los últimos años el nivel gastronómico de los barrios de la capital ha crecido de manera "bastante evidente y negativa".

En esta línea, Javier Cochón, director regional en Andalucía de Mahou San Miguel, ha señalado que "lo que te da Málaga no te lo dan otras ciudades", por ello San Miguel lleva en la ciudad 60 años y quiere estar otros 60 más. En cuanto a la ruta de la tapa, ha asegurado que "Málaga es una ciudad perfecta para poder disfrutar todo ese tipo de momentos".

Listado de los establecimientos participantes en la Ruta de la Tapa

CENTRO

Andino Gastrobar

Terraza de las Flores

Er Pichi De Cai Casapalma

Malahe

Sybaris

Globo

La Sal Y El Son

Océano Restaurante

Bodega Bar El Pimpi

Taberna Quitapenas Marín

Mendalerenda

El Huesca

Almijara Casual Bar

Casa Lola Strachan

Taberna Astoria

Te Piko

Pez Lola

Mezcal Gastrobar

El Café de Chinitas

El Trillo

El Descorche

Siete Cabezas

Terraza Catedral (OXO)

La Medusa

Casa Lola Uncibay

Ultramarinos Benjamín

Buya Gastrobar

La Barra de Doña Inés

EL PALO-PEDREGALEJO

Er Pichi De Cai El Palo

Molabassa

Casaamigos Playa

La Chancla

Garbes Club El Candado

Txiquita Tasca

La Machina

Makian Beach

7 Mares

CyC

La taberna de Chorchi

El Aguaero

La Tasquita del Lobo

TEATINOS

Taberna Sazón

El Ojopatio

Receso Taberna Urbana

Bocallena

La Piarda

Restaurante Aviao

Matahambre

La Casa de Anyo

A Mi Manera

Tomikaya

Perra Gorda

HUELIN