Málaga se llena de sabor con su primera ruta de la tapa: participan más de 60 establecimientos de 4 barrios
Cada establecimiento ofrecerá un plato diseñado para la ocasión que estará maridada con una San Miguel, cuyo precio oscilará entre los 5 y 7 euros.
Málaga celebra su primera Ruta de la Tapa del 7 al 23 de noviembre, con la participación de más de 60 bares y restaurantes repartidos en los barrios de Teatinos, Huelin, El Palo-Pedregalejo y el Centro.
Cada establecimiento ofrece una tapa exclusiva, maridada con cerveza San Miguel, con precios entre 5 y 7 euros; los clientes pueden votar digitalmente su favorita.
Las 12 tapas mejor valoradas llegarán a una gran final ante un jurado profesional, y la ganadora representará a Málaga en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de 2026 en Madrid.
Las propuestas incluyen versiones creativas de clásicos locales y platos innovadores, fusionando tradición y modernidad en la gastronomía malagueña.
Málaga capital se va a convertir durante las próximas semanas en la protagonista de su primera edición de la Ruta de la Tapa, titulada Sentir Málaga tapa a tapa. En ella participarán más de 60 restaurantes de cuatro barrios diferentes.
Esta iniciativa, impulsada por la Asociación de Hosteleros de Málaga (MAHOS) en colaboración con Cervezas San Miguel, se celebrará del 7 al 23 de noviembre.
Durante estas más de dos semanas, 64 establecimientos entre bares, tabernas y restaurantes de los barrios de Teatinos, Huelin, El Palo-Pedregalejo y el Centro serán los protagonistas donde disfrutar de esta experiencia gastronómica única que aúna tradición, creatividad y sabor.
Cada restaurante participante de la ruta ofrecerá una tapa diseñada en exclusiva para la ocasión que estará maridada con una San Miguel. Su precio oscilará entre los 5 y 7 euros.
Los clientes podrán disfrutar de una amplia variedad de tapas a lo largo de la ruta y votar su plato favorito a través de un sistema de votación digital mediante QR.
Entre las propuestas se encuentran una reinterpretación de la ensaladilla rusa, un gazpachuelo de remolacha o un bacalao en tempura con pisto malagueño.
Muchos de los platos rinden homenaje a los sabores clásicos del recetario local, mientras que hay otros como el crujiente de ropa vieja con crema de garbanzos y mayonesa de hierbabuena o el donut de verdura rebozado con gambas y ‘caviar’ de fresa aportan un toque contemporáneo al tradicional tapeo.
De todas las tapas, las 12 mejor valoradas por los clientes pasarán a la Gran Final que se celebrará el próximo 2 de diciembre en la Fábrica de Cervezas San Miguel de Málaga ante un jurado profesional formado por cocineros, críticos gastronómicos y representantes del sector hostelero.
De esta final saldrá la tapa ganadora que representará oficialmente a Málaga en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos, organizado por Hostelería de España y que se celebrará en enero de 2026 en Madrid.
Por su parte, Javier Frutos, presidente de MAHOS, ha asegurado que su objetivo es "acercar a personas, tanto locales como de fuera, que visiten esos barrios y conozcan la gastronomía que se está llevando a cabo en los mismos a través de un formato de tapas", ya que en los últimos años el nivel gastronómico de los barrios de la capital ha crecido de manera "bastante evidente y negativa".
En esta línea, Javier Cochón, director regional en Andalucía de Mahou San Miguel, ha señalado que "lo que te da Málaga no te lo dan otras ciudades", por ello San Miguel lleva en la ciudad 60 años y quiere estar otros 60 más. En cuanto a la ruta de la tapa, ha asegurado que "Málaga es una ciudad perfecta para poder disfrutar todo ese tipo de momentos".
Listado de los establecimientos participantes en la Ruta de la Tapa
CENTRO
- Andino Gastrobar
- Terraza de las Flores
- Er Pichi De Cai Casapalma
- Malahe
- Sybaris
- Globo
- La Sal Y El Son
- Océano Restaurante
- Bodega Bar El Pimpi
- Taberna Quitapenas Marín
- Mendalerenda
- El Huesca
- Almijara Casual Bar
- Casa Lola Strachan
- Taberna Astoria
- Te Piko
- Pez Lola
- Mezcal Gastrobar
- El Café de Chinitas
- El Trillo
- El Descorche
- Siete Cabezas
- Terraza Catedral (OXO)
- La Medusa
- Casa Lola Uncibay
- Ultramarinos Benjamín
- Buya Gastrobar
- La Barra de Doña Inés
EL PALO-PEDREGALEJO
- Er Pichi De Cai El Palo
- Molabassa
- Casaamigos Playa
- La Chancla
- Garbes Club El Candado
- Txiquita Tasca
- La Machina
- Makian Beach
- 7 Mares
- CyC
- La taberna de Chorchi
- El Aguaero
- La Tasquita del Lobo
TEATINOS
- Taberna Sazón
- El Ojopatio
- Receso Taberna Urbana
- Bocallena
- La Piarda
- Restaurante Aviao
- Matahambre
- La Casa de Anyo
- A Mi Manera
- Tomikaya
- Perra Gorda
HUELIN
- La Tasca del Langui
- La despensa de Iñaki
- Rub Smokehouse
- Lima 26
- Shanao Cafe
- Ryma's Gastrobar
- El Retorno
- Taberna La Colorá
- Taberna Deskaro
- Ancá Los Pedrillos
- Tacos FC
- Camperos Y + Oleé