Málaga adjudica a Mundo la Cabalgata de Reyes por casi 540.000 euros: hay novedades con las carrozas reales

Mundo Management puede marcar una nueva muesca en su ya extenso listado de eventos contratados por el Ayuntamiento de Málaga.

Como viene ocurriendo desde hace años, la entidad vuelve a ser la adjudicataria del servicio del espectáculo de la Cabalgata de Reyes 2026.

Así lo acaba de determinar el Ayuntamiento de Málaga. Se da la circunstancia de que la de Mundo era, además, la única oferta que se había postulado al concurso público.

Atendiendo a los detalles de la propuesta, el valor económico del contrato alcanza los 445.652,82 euros (539.239,91 euros con IVA). Son apenas 6.000 euros menos que lo que marcaba el precio de licitación original.

La empresa se hace responsable del montaje, organización y puesta en la calle de todo el espectáculo de la Cabalgata, así como del correcto funcionamiento del evento, carrozas, actores, figurantes, medios técnicos, sonido, iluminación y de todo lo necesario para la óptima celebración y fin de los actos del recorrido de la Cabalgata.

El servicio integra, entre otros detalles, la puesta a disposición de las carrozas de la cabalgata. El desfile estará integrado por 12 carrozas. Tres de ellas estarán reservadas a los Reyes de Oriente y tendrán 8 metros de largo, 2,4 metros de ancho y 3,8 metros de alto.

En la resolución municipal se pone en consideración la novedad que se incluye en el diseño artístico de las tres carrozas reales. "Son de nueva fabricación y no han participado en ninguna otra cabalgata", se indica.

Habrá, además, cuatro carrozas modelo temática infantil con decorados y figuras de la empresa Arteficticio; tres carrozas modelo temática bíblica con decorados y figuras de la empresa Arteficticio o equivalente; dos carrozas aportadas por el Ayuntamiento.

Asimismo, se dispondrán de 13 vehículos con bola de remolque y serigrafía institucional en puertas (Escudo simplificado Ayuntamiento de Málaga) y sus conductores correspondientes, dos furgonetas de 12 metros cúbicos con conductor, dos furgonetas de 20 metros cúbicos con conductor y dos furgonetas para retén de mantenimiento.

La adjudicataria dispondrá de 15 vigilantes de seguridad desde las 16:00 horas hasta las 23:00 horas del 05 de enero de 2026 como responsables de seguridad de carrozas y del cumplimiento de la normativa existente.

Se dispondrá de una ambulancia SVA, dos ambulancias SVB+DUE y un vehículo 4x4 para coordinación del servicio sanitario.

Asimismo, deberá organizar un pasacalles de gran formato y otros de mediano formato vinculados a personajes infantiles, habrá ballet o batucada tematizada de acompañamiento al Rey Melchor, compuesto por un mínimo de 20 personas; una banda de música de acompañamiento al Rey Gaspar, compuesto por un mínimo de 20 músicos, y ballet o batucada tematizada de acompañamiento al Rey Baltasar, compuesto por un mínimo de 20 personas.

Cada uno de los reyes estará acompañado de una guardia compuesta por nueve guardias y un abanderado con vestuario y armas modelo del Molinar Alcoy y bandera de terciopelo bordada con las respectivas coronas. Todos ellos serán de la empresa DDQ. KIAS EVENTOS.

Desde 2014 hasta ahora son más de 60 los contratos firmados por el Consistorio con esta entidad (sin incluir aquellos de carácter menor), con una suma económica superior a los 11,3 millones de euros.