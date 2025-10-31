Reestructuración en el Ayuntamiento de Málaga: Borja Vivas asume Churriana y Mercedes Martín pasa a Miraflores

Collage con la reestructuración en el Ayuntamiento de Málaga E.E.M / EP / Ayuntamiento de Málaga

El concejal Borja Vivas asumirá a partir de hoy la presidencia de la Junta de Distrito 8, Churriana, tarea que se suma a su condición de responsable del distrito 11, Teatinos-Universidad, y a la Delegación de Deporte. Por su parte, la edil Mercedes Martín, hasta ahora en Churriana, pasa a ocuparse de la Junta de Distrito 4, Bailén-Miraflores, junto al Área de Juventud.

De este modo, María Paz Flores se dedicará en exclusiva al Área de Educación y Fomento del Empleo tras resultar Málaga elegida coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras hasta 2027. Para ello, la interlocución con las universidades dependerá a partir de ahora del Área de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones, cuya concejala es Alicia Izquierdo.

Málaga fue designada el 3 de octubre ciudad coordinadora de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE) para el periodo 2025-2027 tras su elección en la asamblea general de la Red, celebrada en la localidad barcelonesa de Viladecans.

Málaga está al frente de una red compuesta por más de 200 municipios de toda España con el programa denominado ‘Educar para prevenir. Prevenir para educar’.

La designación como ciudad coordinadora supone la organización del Encuentro Estatal de Ciudades Educadoras y la Asamblea General de 2027, así como la dinamización de actividades de formación, intercambio y colaboración entre municipios, tareas que requieren dedicación a tiempo completo por parte de la concejala y son el origen de la modificación de la estructura del equipo de Gobierno municipal.