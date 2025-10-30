La Junta reclama otros 19,6 millones al Ayuntamiento de Málaga: nuevo choque por la financiación del Metro

Imagen del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitando las obras del Metro.

La batalla por la financiación del Metro de Málaga se amplía. Y lo hace con una nueva reclamación millonaria por parte de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol.

En concreto, según ha dado a conocer este jueves el propio Consistorio, la Administración regional exige al municipio el pago de 19,6 millones de euros por los costes de explotación del suburbano correspondientes al año 2024.

Ante esta demanda por parte de la Consejería de Fomento, la reacción del equipo de gobierno del PP es contundente. De manera precisa, se informa de que este viernes la Junta de Gobierno Local recurrirá a la exigencia planteada.

Al tiempo, se solicitará al Gobierno andaluz que se sobresea este expediente de liquidación de deuda, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

La propuesta que se someterá a aprobación de Junta de Gobierno Local consta de varios acuerdos.

El primero de ellos consiste en requerir a Fomento la anulación de la orden dictada el pasado 2 de septiembre. En la misma se aprueba la liquidación de la citada deuda, atendiendo a los compromisos asumidos por las dos partes en el convenio que sentó las bases para la construcción y explotación del Metro, firmado el 15 de abril de 2003.

El segundo acuerdo implica la suspensión del procedimiento, declarándose en suspenso la ejecución de la orden impugnada, "hasta tanto se resuelva el requerimiento previo y el recurso contencioso administrativo, y sin exigencia de garantías".

A ojos de los responsables municipales, la orden "no es ajustada" a Derecho, siendo, por tanto, "lesiva para los intereses de esta Administración Pública municipal".

Al tiempo, se precisa que en caso de no ser atendido este requerimiento, ya sea de forma expresa o presunta, "acordar la interposición de recurso contencioso administrativo".

La reclamación que ahora plantea la Junta viene a sumarse a otra realizada a finales de 2024, también rechazada por el Consistorio en enero de 2025.

En ese caso, la deuda exigida ascendía a 63.787.348,17 euros. De esta suma, 7.791.524,62 euros eran en concepto de inversión de las líneas 1 y 2 del Metro, mientras que los restantes 55.995.823,55 euros eran en concepto de explotación. Actualmente, el conflicto se encuentra en la vía judicial.