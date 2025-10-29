Rescatan en Málaga a una anciana desaparecida tras caer por un barranco: pasó horas bajo la lluvia

Las claves nuevo Generado con IA Una anciana de 85 años con alzheimer fue rescatada tras caer por un barranco en Málaga, donde pasó horas bajo la lluvia. La mujer fue localizada por sus familiares y posteriormente fue trasladada al Hospital Regional de Málaga capital. La probabilidad de lluvia en Málaga este miércoles es del 100%, con avisos por fuertes precipitaciones y tormentas en la región.

Una anciana de 85 años que llevaba desaparecida desde el mediodía de este martes ha sido localizada con vida durante la madrugada de este miércoles.

Al parecer, fueron sus propios familiares los que la localizaron, dando parte hacia la 1.45 horas al Servicio de Emergencias 112. La mujer, que tiene alzheimer, cayó por un barranco ubicado junto a la MA-24, cerca del sendero de La Pelusa.

Hasta la zona se trasladaron los Bomberos y la Policía Nacional, así como los sanitarios del 061, que tras el rescate de la mujer, determinaron que esta debía ser evacuada hasta el Hospital Regional de Málaga capital.

Fuentes consultadas han explicado que la mujer debió pasar horas allí, pues se encontraba totalmente empapada por toda la lluvia que había caído durante la jornada que llevaba desaparecida.

Seguirá lloviendo

En cuanto a la probabilidad de lluvia en Málaga este miércoles, es del 100% en municipios como Málaga capital, Ronda, Coín, Pizarra, Antequera, Marbella y Rincón de la Victoria.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre los 21 y los 25 grados y las mínimas estarán entre los 14 y los 19 grados.

La capital está en aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas. La alerta se activará también en Ronda, la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce, la capital y la Axarquía.

El aviso por fuertes precipitaciones comenzará a las 9.00 horas y seguirá hasta las 23.59 horas. En todas las zonas en alerta se espera una precipitación acumulada en una hora de hasta 25 litros por metro cuadrado y 70 litros en 12 horas.

Asimismo, el aviso también será por tormentas y la Agencia Estatal de Meteorología no descarta que se formen tornados o trombas marinas. Mucha precaución.