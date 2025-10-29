'Mediterraneum', el nuevo jardín submarino de luces que transforma Plaza Mayor y transporta al fondo del mar

Las claves nuevo Generado con IA La experiencia 'Mediterraneum' transforma el Centro Comercial Plaza Mayor de Málaga en un jardín submarino de luces que rinde homenaje al Mar Mediterráneo. El recorrido sensorial incluye proyecciones, juegos de luces y una narrativa visual que muestra tanto la belleza marina como el impacto de los residuos plásticos. El evento es gratuito y se puede visitar del 31 de octubre al 23 de noviembre, consolidándose como un atractivo cultural y de ocio en Málaga.

Un auténtico océano de emociones se va a colar durante unos días en el Centro Comercial Plaza Mayor de Málaga. Esta experiencia inmersiva, bajo el nombre de Mediterraneum, llega para rendir homenaje al Mar Mediterráneo y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de protegerlo.

En esta tercera edición se ha elaborado un jardín submarino de luz y color en el que la experiencia invita al visitante a sumergirse en un recorrido sensorial con proyecciones envolventes, juegos de luces y una narrativa visual que cobra vida entre corales, peces y reflejos marinos.

Al mismo tiempo que el visitante verá caballitos de mar, tortugas marinas y peces globos, también observará la otra cara de la realidad. Durante su recorrido observará la irrupción de residuos plásticos que interrumpen la belleza natural, un poderoso recordatorio del impacto humano en los océanos.

Con ello, desde el centro comercial quieren mandar un mensaje final optimista que se basa en que con pequeños gestos y un mayor compromiso colectivo, es posible devolver al mar su esplendor.

Esta experiencia inmersiva está diseñada para todos los públicos y se podrá visitar del 31 de octubre al 23 de noviembre de 19.00 a 23.00 horas totalmente gratis. La propuesta, según han informado, se consolida como un plan cultural y de ocio en Málaga, perfecto para familias y grupos de amigos que buscan experiencias inmersivas.

"El Mediterráneo es vida, hogar y memoria compartida. Con Mediterraneum queremos rendirle homenaje e invitar a la reflexión. Cada visitante forma parte del mensaje: proteger nuestro mar es proteger nuestro futuro", ha señalado Juan Rafael Perea Luque, gerente del centro comercial.

Cabe señalar que Mediterraneum se encuentra en un entorno natural dentro del centro comercial. En concreto, en los jardines sostenibles de Plaza Mayor, galardonados por su riqueza natural y su apuesta por la biodiversidad, que se transforman para acoger esta instalación que une arte, conciencia medioambiental e innovación.

Con iniciativas como esta, Plaza Mayor quiere reforzar su compromiso con la sostenibilidad, la cultura y la creatividad, consolidándose así como un espacio de encuentro donde las experiencias inspiran y dejan huella.