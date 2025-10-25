Muere un hombre de 34 años tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba en Málaga capital

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 34 años fallece electrocutado en una empresa de Málaga. El incidente ocurrió en la calle Camino Huerta Santa Cruz alrededor de las 13:06 horas. Los servicios de emergencia, incluyendo 061, bomberos y policías, acudieron al lugar, pero la víctima no pudo ser reanimada. La Inspección de Trabajo y el Centro de Prevención de Riesgos Laborales han sido informados del suceso.

Un hombre de 34 años ha muerto electrocutado este sábado cuando trabajaba en una empresa situada en Málaga capital, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, a través de un comunicado.

El suceso ha tenido lugar sobre las 13.06 horas. El teléfono 112 ha atendido una llamada de socorro en la que se solicitaba asistencia sanitaria urgente para un hombre que había recibido una descarga eléctrica cuando trabajaba en una empresa situada en la calle Camino Huerta Santa Cruz.

En ese momento, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Cuando los servicios médicos han llegado al lugar le han practicado las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), si bien finalmente la víctima ha resultado fallecida, según han confirmado fuentes policiales.

Desde el 1-1-2 se ha informado del siniestro a la Inspección de Trabajo así como al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.