Buscan a Sandra, una joven paraguaya desaparecida en el barrio de La Luz de Málaga: llevaba un vestido rojo

Nueva alerta por desaparición en Málaga capital. Se busca a Sandra Mabel Jiménez, una joven paraguaya de 26 años a la que su familia perdió la pista el pasado sábado, día 18 de octubre.

La última vez que fue vista, la chica vestía un vestido largo de color rojo, según ha informado la ONGD Equipos de Respuesta Inmediata en Catástrofes de Andalucía, que ha activado una alerta de búsqueda y ha difundido carteles en redes sociales con sus datos principales para intentar localizarla cuanto antes.

De acuerdo con la descripción difundida, la mujer mide 1,70, pesa unos 85 kilos y es de complexión corpulenta. Tiene los ojos negros y el cabello oscuro. Siempre se suele decir que la colaboración ciudadana es fundamental en estos casos. En caso de tener alguna información pueden llamar al número 607.11.83.75. de la ONGD o a la Policía Nacional en el 091, a la Policía Local en el 092 o al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.