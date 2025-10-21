El Puerto de Málaga activa la cuenta atrás para un nuevo puente sobre el Guadalmedina: costará 5,5 millones

Imagen del futuro puente carretero sobre el Guadalmedina, en el puerto de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA El Puerto de Málaga ha formalizado un contrato con Ferrovial Construcción para construir un nuevo puente sobre el río Guadalmedina, con un coste de casi 5,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 11 meses. El puente mejorará el acceso al futuro muelle 8, permitiendo la expansión del recinto portuario en 89.000 metros cuadrados para graneles sólidos y tráfico de vehículos nuevos. El puente tendrá una longitud de 94,8 metros y contará con cinco carriles, permitiendo maniobras de giro hacia distintos muelles y acceso al nuevo muelle 8, además de estar diseñado para soportar vehículos de hasta 428 toneladas.

El Puerto de Málaga activa el contador para la construcción de un nuevo puente carretero sobre el río Guadalmedina.

Se trata de una infraestructura clave para el desarrollo logístico del recinto, ya que mejorará las condiciones de acceso al futuro muelle 8, que aún está pendiente de construir y que abrirá las puertas al recinto a ganar del orden de 89.000 metros cuadrados para graneles sólidos agroalimentarios o al tráfico de vehículos nuevos.

Tras abrir la licitación del concurso de obras a finales del pasado mes de marzo, la Autoridad Portuaria acaba de formalizar el contrato de ejecución con la empresa Ferrovial Construcción.

El valor de la oferta finalmente seleccionada asciende a casi 5,5 millones de euros y un plazo de 11 meses.

De acuerdo con los detalles contenidos en el expediente oficial, el nuevo puente carretero enlazará la explanada de San Andrés con los distintos muelles.

Tendrá una longitud de 94,8 metros, con una anchura variable mínima de 18 metros en su parte central.

Esta anchura se divide en cinco carriles de 3,3 metros cada uno y en dos zonas laterales de anchura variable con un mínimo de 2,2 metros en las que se dispondrán pretil y acera.

Cuatro de los carriles en sentido entrada oeste-este, habilitarán la maniobra o giro en sentido norte (hacia muelle 4), el giro en sentido sur (hacia muelle de Noatum) y el acceso hacia el nuevo muelle 8.

Para sentido salida este-oeste se ha diseñado un solo carril que será complementado por los dos carriles del puente carretero existente, situado más al norte del nuevo puente.

El puente tiene una longitud en su eje y entre estribos igual a 90 metros, con tres vanos de longitudes similares.

La solución estructural elegida para resolver el tablero consiste en la colocación de vigas prefabricadas del tipo pretensadas con una altura de 1,1 metros sobre las que se dispondrá una losa hormigonada in-situ de 25 centímetros sobre unas prelosas prefabricadas.

La capa de rodadura será de hormigón asfáltico y su espesor tendrá 10 centímetros sobre la losa hormigonada.

En el proyecto de ejecución se apunta que sobre este puente podrán circular unos vehículos especiales que transportarán transformadores eléctricos, cuyo peso puede llegar a ser de 428 toneladas.

El apoyo de las vigas sobre los dinteles de los estribos y pilas se realizará mediante la colocación de neoprenos zunchados. Por otra parte, para absorber las dilataciones y contracciones de la estructura se colocarán en los estribos juntas de dilatación.