Muere un tripulante de un barco de Greenpeace tras ser evacuado en helicóptero por un accidente

Un tripulante de 59 años del barco de Greenpeace falleció tras un accidente laboral mientras la embarcación se encontraba en el sureste de Málaga. El tripulante fue evacuado en helicóptero por Salvamento Marítimo al aeropuerto de Málaga, donde los servicios sanitarios intentaron reanimarlo sin éxito. El accidente ocurrió cuando varios tripulantes cayeron al mar mientras arriaban botes, y tras rescatarlos, se dieron cuenta de que uno de ellos faltaba. Greenpeace está recopilando información sobre el incidente, y aunque se solicitó asistencia sanitaria para cinco personas, no se reportaron traslados a hospitales.

Un hombre de 59 años que viajaba a bordo de un barco de Greenpeace ha fallecido este lunes en el aeropuerto de Málaga. El hombre fue trasladado en un helicóptero de Salvamento Marítimo tras resultar herido, al parecer en un accidente laboral, cuando el buque se encontraba en el mar, en la zona sureste de la capital malagueña.



El tripulante fue rescatado y trasladado al aeropuerto de Málaga, donde los efectivos sanitarios intentaron reanimarlo sin éxito, según ha informado un portavoz del 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.



El teléfono de emergencias recibió sobre las 18:00 horas una petición del aeropuerto de una ambulancia para el herido, y movilizó a la Guardia Civil, 061, Policía Nacional e Inspección de Trabajo.

Según la información proporcionada por Salvamento Marítimo al 112, se baraja que en el barco estaban arriando unos botes y varios tripulantes cayeron al agua. Cuando consiguieron sacarlos del mar se percataron de que faltaba uno de ellos y lo rescataron.



Por otro lado, el puerto de Málaga pidió al 112 asistencia sanitaria para cinco personas a la llegada del barco al recinto, si bien no constan traslados a centros hospitalarios ni atención médica por parte del 061, según la fuente.



Un portavoz de la organización ecologista Greenpeace ha señalado que están recopilando información sobre lo ocurrido.