La Sareb fuerza la subasta judicial de ocho adosados en Málaga: desde 324.000 euros

Una nueva subasta judicial toma forma en Málaga capital. El Juzgado de Primera Instancia número 1 ha puesto en marcha el procedimiento de enajenación forzosa de ocho viviendas unifamiliares adosadas con precios que oscilan entre los 324.000 y los 350.000 euros.

Así consta en el edicto judicial consultado por EL ESPAÑOL de Málaga. En la información oficial se precisa que los inmuebles se localizan en la calle Uranio, en el distrito de Puerto de la Torre.

Los bienes afectados forman parte de un procedimiento de ejecución hipotecaria promovido por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) contra la promotora Promociones Jardines de Salinas S.L. y varios ocupantes desconocidos.

La entidad reclama una deuda principal de 1.986.194,41 euros, además de intereses ordinarios, moratorios y costas procesales.

Los inmuebles objeto de subasta están registrados en el Registro de la Propiedad número 6 de Málaga y corresponden a viviendas adosadas numeradas del 1 al 8, en una misma urbanización localizada en la calle Uranio, 45.

Cada una cuenta con un valor de salida que oscila entre 324.921 y 350.229 euros, sumando un conjunto inmobiliario de más de dos millones y medio de euros en valor total.

El documento judicial especifica que todas las viviendas se encuentran ocupadas, sin que se haya aclarado todavía la situación posesoria de los inmuebles, lo que podría implicar trámites posteriores de lanzamiento o negociación según la Ley de Enjuiciamiento Civil.​

La venta se llevará a cabo de forma electrónica a través del Portal de Subastas del BOE, conforme a la legislación vigente.

Para poder participar, los interesados deberán registrarse digitalmente y depositar el 5% del valor del bien en concepto de garantía. No se aceptarán avales bancarios.​​

Las ofertas se enviarán telemáticamente y solo se considerará válida la más alta al cierre, que se mantendrá activa durante una hora adicional en caso de nuevas pujas.​