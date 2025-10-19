Seguí sobre la Torre del Puerto de Málaga: "No podíamos participar en algo que tiraba a la basura siete años de debate"

El arquitecto José Seguí, autor del proyecto original de la Torre del Puerto de Málaga, ha relatado en una entrevista emitida por Canal Málaga los motivos que llevaron a su equipo a apartarse de la iniciativa.

Un paso drástico adoptado tras las importantes modificaciones introducidas por la cadena hotelera Hesperia, como parte del grupo promotor del proyecto, y el fichaje del reputado arquitecto David Chipperfield.

A juicio de Seguí, los cambios introducidos por el nuevo redactor, elevando la altura del inmueble futuro a 144 metros de altura y ampliando la huella del complejo, desvirtuaron por completo el espíritu de su propuesta inicial, que había sido objeto de años de debate público.

"El error es cuando los promotores, fundamentalmente el socio Hesperia, han querido hacer un proyecto diferente, con una huella mayor y una altura mayor", explicó el arquitecto. "No podíamos participar de algo que tiraba a la basura siete años de debate en la ciudad".

Según detalló, el diseño original buscaba mantener un equilibrio entre la ambición del proyecto y el respeto al entorno urbano y paisajístico. "Era un desafío generar un hito para la ciudad sin romper su fisonomía", señaló.

"Renunciamos pese a que nos invitaron a participar con Chipperfield. Si ya nuestro proyecto buscaba el consenso con dificultad, al poner otra idea encima sin tener en cuenta muchas cosas, el proyecto entra en crisis", añadió.

Seguí recordó además otros trabajos que cambiaron la fisonomía de Málaga, como la Ciudad de la Justicia, cuyos efectos transformadores sobre Teatinos quiso comparar con el potencial impacto de la torre sobre el frente marítimo.

Dudas con el Guadalmedina

Durante la entrevista, el arquitecto también se refirió al concurso de ideas impulsado por el Ayuntamiento de Málaga para lograr la integración urbana del río Guadalmedina, en el que su estudio participó "de forma testimonial".

Seguí reiteró su escepticismo ante las propuestas presentadas, especialmente las denominadas "plazas-puente".

"Las plazas puente es un concepto que no existe. En el último concurso nos hemos presentado testimonialmente, sabiendo que lo íbamos a perder, pero repitiendo nuestra propuesta de 2012", explicó.

A su juicio, sí es necesario que el río se integre con la ciudad. "La historia de los ríos en España es así. No recuerdo ninguna plaza puente que haya tenido viabilidad. Ese tema seguirá ahí, pendiente", afirmó.