Sale a subasta el "hotel del amor" en Málaga por 2,1 millones: cinco plantas, jacuzzi y habitaciones solo para adultos

Imagen del número 9 de la calle Casares, en el polígono industrial Azucarera, en Málaga.

El Juzgado de Primera Instancia número 13 de Málaga acaba de convocar una subasta pública para la venta de un edificio industrial y de oficinas situado en el Polígono Industrial Azucarera, en la calle Casares, 9.

Así consta en el edicto judicial, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga. En el mismo se precisa que el procedimiento forma parte de una ejecución hipotecaria promovida por la entidad Mustus Finance S.A.U., junto a Juan Pedro H. G. y John B. L., contra la sociedad Ferley Inversiones S.L., por una deuda principal de 452.442,55 euros, además de 135.733 euros en intereses y costas.

El inmueble subastado tiene una superficie construida de 1.362,94 metros cuadrados, distribuidos en cinco plantas más una azotea técnica, y no está calificado como vivienda habitual.

Su tasación oficial asciende a 2.129.103,09 euros, según el documento judicial.

Al tiempo, se precisa que el inmueble está compuesto de:

Planta baja : se ubica el hall, distribuidor, sala de exposición, un aseo, cuarto de archivo, zona diáfana, zona de aparcamientos y almacén para material, además de las escaleras de acceso a las plantas superiores y ascensores.

Planta primera : zona diáfana, cuarto de archivo, hueco de escaleras y de ascensor.

Planta segunda : distribuidor de planta, tres oficinas, un cuarto de baño, rellano de escaleras y hueco de ascensor.

Planta tercera : rellano de escaleras y ascensor, una oficina y un cuarto de archivo.

Planta cuarta : rellano de escaleras y ascensor, así como una sala de reuniones.

Planta cubierta: un casetón destinado a las instalaciones de máquinas de ascensores.

Pese a que en esta información se apunta el uso de oficinas e industrial como el principal, los datos contenidos en el Catastro precisan el uso hotelero en las plantas 2, 3 y 4. De hecho, en la propia fachada del edificio objeto de la subasta se identifica la referencia a Miami Hotel.

Según la página web de este establecimiento, en el inmueble hay 20 habitaciones, destinadas adults only. Es decir, solo para adultos. A modo de referencia, se destaca que se encuentra a apenas 15 minutos en coche "de la Parroquia Santiago Apóstol Málaga".

"El hotel del amor, situado a una distancia de 2 km del Parque Oeste, ofrece fácil acceso a lugares deportivos como el Estadio de La Rosaleda, que está a unos 15 minutos en coche", se añade en la web.

Asimismo, se pone en valor que sus habitaciones "no sólo están equipadas con sofá, TV de pantalla plana con canales vía satélite y climatizador, sino que también ofrecen un bidé, bañera de hidromasaje y un inodoro separado en los baños".

La subasta se celebrará de forma electrónica a través del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE) y permanecerá abierta durante veinte días naturales.

Para participar será necesario consignar el 5% del valor del bien por medios telemáticos. Las pujas podrán realizarse solo mediante firma electrónica reconocida, y el remate se aprobará si la oferta más alta alcanza al menos el 70% de la tasación, conforme establece el artículo 670 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El inmueble, actualmente ocupado por un tercer poseedor, mantiene las cargas previas inscritas y podrá ser inspeccionado por los interesados durante el periodo de pujas.

Esta operación se suma a otras subastas judiciales activas en la provincia de Málaga, en un contexto de repunte de ejecuciones hipotecarias por impagos empresariales, según datos recientes del Portal de Subastas del Estado y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.