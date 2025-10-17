Málaga acelera para construir un gran parking disuasorio junto a Rincón de la Victoria: adjudica un estudio clave

Vista de la parcela sobre la que el Ayuntamiento de Málaga se plantea el intercambiador modal Arroyo de Totalán. Google Earth

Paso a paso, el Ayuntamiento de Málaga va haciendo sus deberes y poniendo las bases necesarias para, llegado el momento, activar la construcción de un gran aparcamiento disuasorio en la frontera con Rincón de la Victoria.

Con el objetivo de contar en los próximos meses con un estudio fiel a las necesidades de esta infraestructura, la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) acaba de adjudicar a la empresa Desarrollo Organización y Movilidad la redacción de un trabajo en el que se analice en detalle la demanda potencial, los accesos precisos y las alternativas de ordenación que requerirá este parking, que quedaría situado en el entorno de la MA-24 y el arroyo Totalán.

Atendiendo a los detalles del contrato, el valor de adjudicación asciende a 44.570,68 euros (IVA incluido). El plazo estimado es de 4 meses a contar desde la formalización. La oferta ha sido seleccionada en un procedimiento público al que concurrieron seis firmas.

Cuantificada la demanda y la capacidad necesaria del aparcamiento, la empresa adjudicataria deberá analizar y prever la adecuada viabilidad de los accesos al mismo, tanto de las conexiones con el viario principal (con independencia de la titularidad de la vía), así como las afecciones al viario urbano de la zona.

De igual forma, el estudio debe justificar, tras el análisis de las alternativas, la solución más ventajosa en cuanto a la tipología de estacionamiento (edificio subterráneo o en altura), la propuesta de ordenación del interior y una propuesta de usos para la cubierta final en caso de haber varias plantas.

Por último, se analizará la futura gestión del aparcamiento y se incluirán las necesidades operativas de infraestructuras y de gestión.

Todo ello, con el objetivo de ofrecer una alternativa al usuario del vehículo privado para acceder al centro de la ciudad y a los barrios.

El de la zona Este es el segundo de los proyectos en los que viene trabajando el Consistorio desde hace meses. El otro se edificará junto al Palacio de Deportes Martín Carpena.

Activada la expropiación

Hay que recordar que en abril de 2024, la Gerencia de Urbanismo dio los primeros pasos para hacer posible esta vieja aspiración de la ciudad.

En concreto, el Consejo de Urbanismo aprobó la incoación del expediente de expropiación de los terrenos necesarios para su desarrollo. La superficie afectada es de 53.512,89 metros cuadrados.

Los antecedentes de ese expediente de expropiación llevan al 9 de abril de 2021, cuando el entonces coordinador General de Urbanismo y Vivienda solicitó el inicio de las gestiones para proceder a la enajenación de la parcela, recogida como SGIT-SNU-LE.2 Intercambiador Arroyo Totalán.

El de Arroyo de Totalán es uno de los intercambiadores que se recogen en el Plan Especial de Movilidad Urbana Sostenible de Málaga.

Su localización, en el acceso Este de la ciudad, próximo a la cementera, hace que esté llamado a ser "un intercambiador lineal externo de gran importancia para el intercambio modal en Málaga".

"Su cometido principal será recoger los tráficos del entorno comprendido entre Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga, que aportan una movilidad importante de carácter obligado a la ciudad", se precisa en el documento municipal, en el que se remarca la necesidad de que el intercambiador futuro cuente con servicio de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) para garantizar su funcionalidad.

A ello se propone sumar una conexión con el futuro itinerario litoral de la red ciclista, sin desarrollar aún. Y se remarca que su "verdadero potencial" se alcanzaría con la implantación de la línea del Metro a El Palo, que, a priori, va a ser objeto de estudio por parte de la Junta de Andalucía este mandato.