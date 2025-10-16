Nuevo apuñalamiento en Málaga a plena luz del día: un varón de 45 años, herido por arma blanca en Palma-Palmilla

La Policía Nacional investiga un nuevo apuñalamiento en el distrito malagueño de Palma-Palmilla. El incidente se saldó con un hombre de 45 años herido que requirió traslado al Hospital Regional de Málaga capital.

Los hechos ocurrieron este miércoles, 15 de octubre, a plena luz del día. Eran las 17.20 horas cuando un alertante avisó al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía para alertar de que se había producido un apuñalamiento con un arma blanca en la calle Concejal Pedro Ruiz García.

La sala del 112 movilizó a la zona a efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, así como a los servicios sanitarios, que trasladaron a un hombre de 45 años hasta el Hospital Regional. Desde Salud ya no se aportan a la prensa datos de las víctimas, con lo cual se desconoce su estado de salud y si sigue o no hospitalizado.

Tampoco han trascendido las circunstancias en las que se produjeron los hechos. Desde la Policía Nacional han explicado que la se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y que no constan, al menos de momento, detenciones al respecto.