Visto para sentencia el concurso de la comisaría de la Policía Local de Málaga en Teatinos: todas las ofertas, al detalle

Diseño de la nueva Jefatura de la Policía Local en Teatinos.

El Ayuntamiento de Málaga sigue acortando los pasos para la puesta en marcha de la obra de construcción de la nueva Jefatura de Policía Local del distrito de Teatinos.

Tras activar a principios del pasado mes de julio el concurso para la adjudicación de los trabajos, ya es posible conocer el detalle de las ofertas económicas de las 13 firmas que siguen adelante en la pugna por este contrato.

El número de concurrentes es inferior al anunciado inicialmente, ya que en el proceso de análisis la mesa determinó la exclusión de la oferta presentada por la unión temporal integrada por Ielco y Acsa, Obras e Infraestructuras.

A esta se ha sumado la Grulop, ya que la compañía había introducido por error en el sobre la oferta económica de la reforma del Paseo Marítimo de Pedregalejo.

Este es el detalle de las valoraciones técnicas y las ofertas económicas:

UTE Actua Infraestructuras-Herysan 2007 : 25 puntos/ 9.158.647 euros

: 25 puntos/ 9.158.647 euros Bilba Construcción e Infraestructuras : 31,4 puntos/ 8.727.208 euros

Construcciones Glesa : 22 puntos/ 9.035.209 euros

UTE Construcciones Serrot-Sardalla Española : 25 puntos/ 8.983.970 euros

Sando : 35,2 puntos/ 9.688.414 euros

ECSA Obra Pública y Civil : 33,2 puntos/ 9.411.969 euros

Eiffage Infraestructuras : 31,2 puntos/ 9.266.290 euros

Gestión y Ejecución de Obra Civil : 24 puntos/ 9.775.972 euros

Guamar : 30,8 puntos/ 9.040.233 euros

Obrascón Huarte Lain (OHL) : 35,2 puntos/ 10.036.889 euros

Oreco Balcón : 31 puntos/ 9.556.645 euros

UTE Proy. Técnicos y Obras Civiles-Cyopsa Sisocia : 25,8 puntos/ 9.050.000 euros

UTE Vías y Construcciones-C. Lasor: 33,6 puntos/ 9.761.603 euros

Atendiendo a esta información oficial, la más baja de todas las ofertas económicas corresponde a Bilba, con 8.727.208 euros. A esto ha de sumar una nota técnica elevada, 31,4 puntos. El interrogante que surge en este caso es si su propuesta entra en baja temeraria.

Una realidad que no es descartable, por cuanto el valor medio del conjunto de las ofertas es de 9.345.619 euros.

Otra imagen del edificio proyectado.

En el plano estrictamente técnico, hay dos ofertas en primera posición. La de Sando y la de OHL, ambas con 35,2 puntos. La diferencia entre ambas es que mientras Sando rebaja el coste de la operación a algo menos de 9,7 millones, OHL supera levemente los 10 millones.

Hay que recordar que el presupuesto global, IVA incluido, era de 12.156.792,97 euros, siendo el plazo de ejecución de 18 meses.

Detalles del proyecto

El edificio programado será la sede de la Policía Judicial de la Policía Local, de modo que se trasladarán a estas dependencias los grupos de Investigación y Protección (GIP), el de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) y el Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona).

El equipamiento policial contará con un total de 7.237,41 metros cuadrados y estará dividido en tres plantas más dos niveles de sótano.

Para su diseño, según recoge la memoria del proyecto, se ha tenido en cuenta la ubicación de la parcela donde se va a construir y porque se va a integrar en el nuevo parque Frank Capra, actualmente en licitación, "se implantará un volumen abstracto, que sugiera la diversidad de vistas y pueda ser referencia también al otro lado de la autovía que discurre a cota inferior".

Así, la propuesta se configura con una implantación abierta, formando una pieza con distintas caras y de geometría irregular que se integre en el mismo.

Por su parte, la distribución prevé dos plantas bajo rasante y dos plantas sobre rasante. La planta sótano -2 se utilizará para aparcamientos. En el caso de la planta sótano -1 se destinará tanto para aparcamientos como para calabozos y sala de custodia de detenidos, archivos, almacenes, así como las zonas comunes.

En planta baja se ubicará la inspección de guardia, el Grupo de investigación y el Grupo de Protección de la Naturaleza.

En la planta primera se ubicará el Grupo de Investigación y Protección, así como la sala de formación y de juntas. El edificio contará con dos accesos, uno principal desde Frank Capra y un acceso secundario hacia el parque.