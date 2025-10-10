Los nómadas digitales, una mina de oro para Málaga: gastan hasta 3.000 euros al mes, mil más que el turista tradicional

Los nómadas digitales están cada día más presentes en las grandes ciudades no solo de España, sino de todo el mundo y Málaga está entre ellas. Concretamente es la tercera ciudad en Europa y del mundo para este tipo de trabajadores por su talento, su clima y su conectividad.

La capital de la Costa del Sol, según el índice elaborado por la consultora internacional Savills, ocupa la primera posición entre los mejores destinos para ejecutivos nómadas en Europa y a nivel global solo es superada por Dubái y Abu Dabi.

Además, se encuentra por delante de ciudades como Miami o Lisboa, que se encuentra en el cuarto y quinto lugar, respectivamente, seguida por Palma y Barcelona también en el top 10 mundial.

Este tema fue el centro de una de las mesas redondas que tuvo lugar en el III Foro Económico de Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia el pasado miércoles y jueves. En ella Pedro García, consejero de Betancourt, y Luis Márquez Pérez, responsable del Área IT en Andalucía de LHH, dialogaron sobre la llegada de estos trabajadores a ciudades como Málaga y Ceuta.

En el caso de la Costa del Sol, Pedro García, consejero de Betancourt, ha señalado que los nómadas digitales se mueven “por tendencias” y Málaga está ahí ahora, pero “no siempre ha sido así”.

“Málaga es una consecuencia de muchas decisiones que se han ido tomando”, según García, pero que tiene una “dificultad”: falta talento. “Hay un déficit importante de gente que las empresas necesitan para hacer sus operaciones”, añadió.

Por su parte, Luis Márquez Pérez, responsable del Área IT en Andalucía de LHH, considera que Málaga y Ceuta se tienen que “abrazar” para “construir un ecosistema que sea uno” porque Málaga “tiene mucho talento” y está muy bien conectada.

Además, Márquez señaló que "según los datos, un nómada digital puede gastar entre 2.500 y 3.000 euros al mes. En comparación con un turista tradicional, hay una diferencia de unos 1.000 euros mensuales".

Asimismo, remarcó que también tienen un impacto indirecto que es más cultural. “Al llegar personas de todas partes del mundo, aportan nuevas formas de pensar y nuevas maneras de trabajar”.