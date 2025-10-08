Un grupo de pasajeros del Metro de Málaga, evacuados del interior del túnel tras la avería de un tren

Un grupo de pasajeros del Metro de Málaga se ha visto obligado este miércoles a tener que abandonar el tren en el que viajaban y evacuar el túnel por una de las salidas de emergencias existentes entre las estaciones de El Perchel y La Unión.

Según han confirmado desde la Consejería de Fomento, el motivo hay que encontrarlo en los problemas técnicos que han afectado al convoy, que en el momento de la incidencia circulaba por la línea 1 del suburbano.

De acuerdo con los datos aportados, el problema ha surgido a las 14:30 horas, cuando el tren se ha quedado parado entre las estaciones de El Perchel y la Unión.

Al no poder traccionar por sus medios, ha sido necesaria la evacuación del pasaje por la salida de emergencia más próxima.

La incidencia ha obligado a cortar parcialmente el servicio. En concreto, se ha prestado con normalidad entre la parada Andalucía Tech, en la zona de ampliación de la Universidad, y La Unión; así como mediante una lanzadera/tren desde Atarazanas a El Perchel.

La parte que ha permanecido sin servicio ha sido el tramo entre La Unión y El Perchel. De acuerdo con la información aportada por la concesionaria Metro de Málaga en sus redes sociales, la incidencia quedó solucionada poco más de una hora después.