Ágora, el nuevo icono de oficinas en Málaga, se convierte en imán para empresas del sector tecnológico

Las altas expectativas que se habían puesto sobre el edificio Ágora, el gran edificio de oficinas impulsado por Grupo Insur en el litoral oeste de Málaga capital, se están cumpliendo plenamente.

Justo un año después de que se completara la estructura del inmueble, convertido en todo un icono visual en esta zona de la ciudad, los datos confirman el éxito comercial de la iniciativa empresarial.

De acuerdo con la información conocida por EL ESPAÑOL de Málaga, de la superficie completa del complejo hay cerrados acuerdos de arrendamiento para la ocupación del 80% del espacio original. Y no se descarta que antes de final de año pueda quedar completado.

Si bien no han trascendido por el momento nombres propios de las compañías que se asentarán en Ágora, las fuentes consultadas subrayan que la mayor parte de ellas está relacionada con el sector tecnológico.

Vistas desde Ágora.

Un detalle que sigue poniendo de manifiesto el peso de la capital de la Costa del Sol como nuevo polo de atracción de este tipo de firmas. Muestra de ello fue la llegada años atrás de Google, entre otros referentes.

Una de las singularidades de este proyecto es que fue el primer inmueble de oficinas que se ponía en marcha en Málaga en 15 años.

Un periodo en el que se ha puesto de manifiesto la necesidad de la ciudad de disponer de edificios de estas características para responder a la creciente demanda de empresas interesadas en desembarcar en la ciudad.

Ágora cuenta con un techo edificable de 9.500 metros cuadrados, así como de dos plantas subterráneas destinadas a 192 plazas de aparcamientos, incluyendo puntos de recarga de vehículos eléctricos.

La firma responsable de la comercialización es Savills. Atendiendo a la información disponible en su página web, los precios de arrendamiento mensual oscilan entre los 23,5 y los 26 euros el metro cuadrado.

Localización del edificio de oficinas Ágora.

Inversión

Valores que siendo elevados tienen correlación con las características del proyecto de Insur, cuya inversión ha alcanzado los 37 millones de euros, y que tiene capacidad para 750 trabajadores.

Estratégicamente localizado junto al Polo Digital de Tabacalera, en pleno paseo marítimo y a apenas 10 minutos del aeropuerto y de la estación de trenes, para García, este proyecto supone "un cambio en el modelo de oficinas" y debe ayudar a seguir posicionando la ciudad en este sector.

Totalmente integrado en el entorno urbano, es "un proyecto innovador", en donde la luz natural y sus vistas al mar son las protagonistas.

Su diseño está pensado para alcanzar nivel excelente en la certificación Breeam y nivel Oro en las certificaciones Well Building y WiredScore.