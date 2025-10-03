¿Quieres energía solar en tu edificio? Málaga lanza oficina de información gratuita

El Ayuntamiento de Málaga pone en marcha la Oficina Municipal de Información Fotovoltaica con el objetivo de asesorar de forma gratuita a vecinos, empresas y asociaciones que quieran instalar paneles solares.

Este ente dará difusión, formación y asesoramiento a la ciudadanía, pymes, administradores de fincas, entidades y asociaciones interesadas para favorecer la creación de comunidades energéticas, haciendo un acompañamiento gratuito en todo el proceso.

La oficina entrará en funcionamiento a partir del próximo lunes, 6 de octubre.

A través de este nuevo servicio, una consultora especializada va a proporcionar asesoramiento, formación y acompañamiento gratuito durante todo el proceso de constitución y puesta en marcha de la constitución de comunidades energéticas mediante el despliegue de infraestructuras solares fotovoltaicas en sus cubiertas.

La Oficina Municipal de Información Fotovoltaica también cuenta con una web municipal http://oficinafotovoltaica.malaga.eu/ que ofrece la información como cursos de formación disponibles, solicitud de asesoramiento, material elaborado y documentación relativa a comunidades energéticas; próximamente también incluirá el enlace al ‘Atlas Solar municipal’.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, ha visitado este viernes la oficina, ubicada en la primera planta del módulo 4 de Tabacalera (C/ concejal Muñoz Cerván nº 4, 29003).

La atención a la ciudadanía se realizará diariamente, en horario de oficina de mañana y tarde (concretamente, de lunes a jueves de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h y los viernes de 10.00 a 14.00 horas), bajo cita previa solicitada a través de la web de la propia oficina o al teléfono 951650887.

La empresa que ha resultado adjudicataria de este contrato, por un periodo de dos años (prorrogable uno más) y un presupuesto de 328.839,76 euros (IVA incluido) ha sido UTE Grupo Considera & Sapiens OTC Málaga.

Servicios y actuaciones