¿Quieres energía solar en tu edificio? Málaga lanza oficina de información gratuita
Este nuevo ente, que abrirá sus puertas el próximo lunes, 6 de octubre, se ubica en la primera planta del módulo 4 de Tabacalera.
Más información: Málaga 'alimenta' ya a la desalobradora de El Atabal con la energía que produce un parque solar de 25.000 metros
El Ayuntamiento de Málaga pone en marcha la Oficina Municipal de Información Fotovoltaica con el objetivo de asesorar de forma gratuita a vecinos, empresas y asociaciones que quieran instalar paneles solares.
Este ente dará difusión, formación y asesoramiento a la ciudadanía, pymes, administradores de fincas, entidades y asociaciones interesadas para favorecer la creación de comunidades energéticas, haciendo un acompañamiento gratuito en todo el proceso.
La oficina entrará en funcionamiento a partir del próximo lunes, 6 de octubre.
A través de este nuevo servicio, una consultora especializada va a proporcionar asesoramiento, formación y acompañamiento gratuito durante todo el proceso de constitución y puesta en marcha de la constitución de comunidades energéticas mediante el despliegue de infraestructuras solares fotovoltaicas en sus cubiertas.
La Oficina Municipal de Información Fotovoltaica también cuenta con una web municipal http://oficinafotovoltaica.malaga.eu/ que ofrece la información como cursos de formación disponibles, solicitud de asesoramiento, material elaborado y documentación relativa a comunidades energéticas; próximamente también incluirá el enlace al ‘Atlas Solar municipal’.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, ha visitado este viernes la oficina, ubicada en la primera planta del módulo 4 de Tabacalera (C/ concejal Muñoz Cerván nº 4, 29003).
La atención a la ciudadanía se realizará diariamente, en horario de oficina de mañana y tarde (concretamente, de lunes a jueves de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h y los viernes de 10.00 a 14.00 horas), bajo cita previa solicitada a través de la web de la propia oficina o al teléfono 951650887.
La empresa que ha resultado adjudicataria de este contrato, por un periodo de dos años (prorrogable uno más) y un presupuesto de 328.839,76 euros (IVA incluido) ha sido UTE Grupo Considera & Sapiens OTC Málaga.
Servicios y actuaciones
- Asesoramiento y acompañamiento gratuito: La Oficina Municipal de Información Fotovoltaica de Málaga prestará un servicio gratuito de asesoramiento técnico, administrativo, económico, social y jurídico a todos los ciudadanos, administradores de fincas, entidades/asociaciones interesadas y pymes malagueñas que lo soliciten.
Abarcará cualquier aspecto relacionado con la búsqueda de asociados, constitución de comunidades energéticas, contratación de instaladora, puesta en marcha, legalización, funcionamiento y gestión de comunidades energéticas solares. También se ofrecerá un servicio gratuito de acompañamiento durante todo el proceso de constitución y puesta en marcha de las mismas.
-
Formación: Impartirá diferentes tipos de cursos de formación gratuita, presenciales y online a los interesados. Estos cursos incluirán formación sobre constitución y funcionamiento de comunidades energéticas solares, programas de subvenciones y ayudas, energía y facturación, y atlas solar municipal.
-
Atlas Solar municipal: Es una herramienta web de consulta gratuita con la que cualquier usuario podrá obtener, sobre la cubierta de su propio edificio, información básica de forma fácil sobre si la cubierta del edificio es idónea para instalar energía renovable. Se impartirá formación gratuita para la utilización de esta herramienta web, que estará alojada en la propia web de la oficina. Se estima que estará operativo antes de final de año.
-
Campaña de difusión: Se desarrollará una campaña de difusión enfocada a dar a conocer todos los servicios gratuitos que ofrece la oficina a través de medios de comunicación, redes sociales y mobiliario urbano fijo y digital de la ciudad.