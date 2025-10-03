El Metro a El Palo: Málaga completa el ajuste urbanístico necesario para liberar su posible construcción

Vista del acceso a la estación del Metro de Málaga en la Alameda Principal. Álvaro Cabrera

El Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde este viernes a un último y necesario ajuste urbanístico para, llegado el momento, allanar el camino a la posible construcción del Metro hacia El Palo y la zona este de la ciudad.

Pese a la ausencia de documentos técnicos que inviten a pensar que la Junta de Andalucía va a afrontar este ramal en la futura ampliación de la red del suburbano, el Consistorio viene trabajando desde hace año y medio en ajustar las piezas necesarias.

Y una de ellas es una parcela de titularidad privada sobre la que se proyecta la construcción de una lujosa promoción de viviendas.

A principios del año pasado, el Consistorio dio validez a la firma de un convenio urbanístico que va a permitir obtener de manera gratuita una parcela de 481,49 metros cuadrados situada en la traza del potencial ramal del suburbano.

El asunto fue acordado por la Junta de Gobierno Local, que tomó conocimiento y aprobó someter al trámite de información pública la propuesta del convenio de planeamiento y gestión con la empresa Soidemer S. L. El objetivo no era otro que practicar una modificación puntual de elementos del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).

Tras este primer paso, el tema regresa a la Junta de Gobierno Local, que este viernes. En concreto, ha aprobado la modificación de elementos pormenorizada número 39 del Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga a solicitud de Soidemer S.L y relativo a dos parcelas ubicadas en Juan Sebastián Elcano, 49 y calle Juan Valera, 1 y 3.

Es un trámite necesario para cumplir el convenio ya existente entre las partes. La operación permite al Ayuntamiento obtener de forma gratuita el Sistema General que se incluye en el ámbito, mientras que la propiedad mantiene el derecho a edificar sin pérdida del aprovechamiento.

El ajuste propone, para la obtención gratuita de los 534,80 metros cuadrados de suelo calificado de Sistema General y que se encuentra en el trazado de la futura línea 3 (Malagueta-El Palo) del Metro, cambiar la ordenanza que tienen las fincas.

La misma pasa de Zona de Vivienda Unifamiliar (con altura B+1) a Ciudad Jardín (con altura B+2). El incremento de altura, que no de edificabilidad, se justifica mediante un estudio tipológico del entorno realizado por la propiedad y su finalidad es permitir que pueda materializarse toda la edificabilidad otorgada por el vigente PGOU a las parcelas en cuestión.

El acuerdo busca delimitar, en el ámbito de las fincas situadas en la avenida Juan Sebastián Elcano, 49, esquina con la calle Juan Valera números 1 y 3, una actuación urbanística que propicie la obtención de forma gratuita del Sistema General.